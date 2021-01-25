Отсрочка второго этапа вакцинирования спасет множество жизней, – британский советник

Эксперт предлагает отложить второй этап вакцинации, чтобы охватить больший объем населения.

В Великобритании советник по вакцинам заявил, что отсрочка второго этапа вакцинации от коронавируса, спасает множество жизней. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Энтони Харден из Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) сказал, что доказательства все еще свидетельствуют в пользу отсрочки ведения второй дозы вакцины, несмотря на исследование в Израиле. Результаты недавней работы показали, что первая доза вакцины от коронавируса людям старше 60 лет дала всего 33% защиты от вируса.

Британский JCVI предлагает вводить дозы вакцины с интервалом в 12 недель, чтобы дать относительную защиту максимальному количеству людей, учитывая что запасы препарата ограничены. Компания Pfizer, которая производит одну из вакцины, вводимых в Великобритании, а также поставляется в Израиль, заявила, что полная эффективность вакцины была подтверждена, когда дозы вводились с интервалом до 21 дня.

Министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн заявил, что в министерства также велись дебаты по поводу отсрочки для второй дозы вакцины.

"Скажу честно, мы обсуждали это в министерстве. И мы решили следовать инструкциям Pfizer. В Израиле по этому поводу тоже были разные мнения. Но поскольку на этом этапе у нас мало информации, мы решили придерживаться инструкций от Pfizer", – заявил израильский министр.

"Мы только в начале кампании. Мы действительно наблюдаем случаи, когда люди после первой дозы все равно заболевали коронавирусом. В то же время есть некоторые обнадеживающие признаки того, что заболевание протекает легче, меньше людей госпитализировано после первой дозы", – добавил министр.

Эдельштейн заявил, что его страна будет стремиться вакцинировать "очень большое количество, вероятно, до 80%", прежде чем страна решит, что у населения сформировался коллективный иммунитет.

В это же время, Харден говорит, что британский комитет по вакцинам подробно изучает израильские данные, но картина не является однозначной. Например, в отношении вакцины Pfizer "нет реальных доказательств того, что вторая доза дает более длительную и лучшую защиту".

"Мы действительно считаем, что вторая доза необходима, но ее прием можно отложить", – подчеркивает Харден.

Что же касается оксфордской вакцины, то британский эксперт считает, что "возможно, чем дольше вы отсрочите вторую дозу, тем лучше будет защита".

"Данные Израиля – это предварительные данные. За участниками исследования не наблюдали более трех недель, и статистические методы, которые они использовали, остаются неясными", – говорит британский эксперт.

Харден отмечает, что комитет по-прежнему считает, что отсроченная вторая доза "спасет много жизней на национальном уровне". Так, в Великобритании ожидается значительное снижение госпитализаций и смертей уже через несколько недель после того, как первым четырем приоритетным группам будет дана первая доза вакцины.

На данный момент, по данным Министерства здравоохранения Великобритании, три четверти всех жителей страны старше 80 лет были вакцинированы.