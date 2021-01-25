Відтермінування другого етапу вакцинації врятує безліч життів, — британський радник

Експерт пропонує відкласти другий етап вакцинації, щоб охопити більше населення.

У Великобританії радник із вакцин заявив, що відтермінування другого етапу вакцинації від коронавірусу врятує безліч життів. Про це повідомляє The Guardian.

Професор Ентоні Харден з Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI) сказав, що докази досі свідчать на користь відтермінування введення другої дози вакцини, незважаючи на дослідження в Ізраїлі. Результати нещодавньої роботи показали, що перша доза вакцини від коронавірусу людям старше 60 років дала всього 33% захисту від вірусу.

Британський JCVI пропонує вводити дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів, щоб дати відносний захист максимальній кількості людей, враховуючи, що запаси препарату обмежені. Компанія Pfizer, яка виробляє одну з вакцини, що вводяться у Великобританії, а також поставляється до Ізраїлю, заявила, що повна ефективність вакцини була підтверджена, коли дози вводилися з інтервалом до 21 дня.

Міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн заявив, що в Міністерстві також велися дебати щодо відстермінування другої дози вакцини.

"Скажу чесно, ми обговорювали це в Міністерстві. І ми вирішили дотримуватися інструкцій Pfizer. В Ізраїлі з цього приводу теж були різні думки. Але оскільки на цьому етапі у нас мало інформації, ми вирішили дотримуватися інструкцій від Pfizer", — заявив ізраїльський Міністр.

"Ми тільки на початку кампанії. Ми дійсно спостерігаємо випадки, коли люди після першої дози все одно захворювали на коронірус. Водночас є деякі обнадійливі ознаки того, що захворювання протікає легше, менше людей госпіталізовано після першої дози", — додав Міністр.

Едельштейн заявив, що його країна намагатиметься вакцинувати "дуже велику кількість, ймовірно, до 80%", перш ніж країна вирішить, що у населення сформувався колективний імунітет.

Водночас, Харден каже, що британський комітет із вакцин детально вивчає ізраїльські дані, але картина не є однозначною. Наприклад, щодо вакцини Pfizer "немає реальних доказів того, що друга доза дає більш тривалий і кращий захист".

"Ми дійсно вважаємо, що друга доза необхідна, але її прийом можна відкласти", — підкреслює Харден.

Що ж стосується оксфордскої вакцини, то британський експерт вважає, що "можливо, чим довше ви будете відтерміновувати другу дозу, тим кращий буде захист".

"Дані Ізраїлю — це попередні дані. За учасниками дослідження не спостерігали понад три тижні, і статистичні методи, які вони використовували, залишаються незрозумілими", — говорить британський експерт.

Харден зазначає, що комітет як і раніше вважає, що відтермінування другої дози "врятує багато життів на національному рівні". Так, у Великобританії очікується значне зниження госпіталізацій та смертей вже через кілька тижнів після того, як перші чотири пріоритетні групи отримають першу дозу вакцини.

Наразі, за даними Міністерства охорони здоров'я Великобританії, три чверті всіх жителів країни старше 80 років були вакциновані.