В Италии обнаружили тушу крупнейшего кита из когда-либо найденных

Береговую охрану гавани Сорренто привел к мертвому киту осиротевший детеныш.

Туша огромного кита-финвала (Balaenoptera Physalus) была обнаружена недалеко от итальянского порта Сорренто итальянской береговой охраной. Об этом сообщает Live Science.

Власти отбуксировали тушу мертвого кита в близлежащий порт Неаполя. Кит имел длину около 20 метров, и вероятно, весил более 70 тонн, что делает его "одним из самых больших" из когда-либо обнаруженных в Средиземном море.

Водолазы береговой охраны впервые обнаружили кита после того, как молодой кит заплыл в гавань Сорренто в бедственном состоянии. Он несколько раз врезался головой в стены гавани, прежде чем отступить под поду. Когда водолазы проследили за молодым китом, они обнаружили труп другого.

Предполагается, что детеныш является потомством мертвого кита, и береговая охрана ждет его возвращения. Тем временем морские биологи в Неаполе работают над тем, чтобы выяснить, что убило кита.

Финвалы являются вторыми по величине животными на Земле по синего кита. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), финвалы могут вырастать до 25 м в длину и весить до 72 тонн. Они считаются видом, который находится под угрозой исчезновения после того, как коммерческий китобойный промысел уничтожил мировую популяцию финвалов за последнее столетие.

По данным NOAA, сегодня коммерческий китобойный промысел является незаконным во всем мире, и столкновения с лодками представляют собой самую большую угрозу для финвалов.