В Італії знайшли тушу найбільшого кита з коли-небудь знайдених

Берегову охорону гавані Сорренто до мертвого кита привело осиротіле дитинча.

Туша величезного кита-фінвала (Balaenoptera Physalus) була виявлена недалеко від італійського порту Сорренто італійської берегової охороною. Про це повідомляє Live Science.

Влада відбуксирувала тушу мертвого кита в найближчий порт Неаполя. Кит мав довжину близько 20 метрів, і ймовірно, важив більше 70 тонн, що робить його "одним з найбільших" китів, якого коли-небудь знаходили в Середземному морі.

Фото: кит

Водолази берегової охорони вперше виявили кита після того, як молодий кит заплив у гавань Сорренто в тяжкому стані. Він кілька разів врізався головою в стіни гавані, перш ніж зануритися під воду. Коли водолази простежили за молодим китом, вони виявили труп іншого.

Фото: кит

Вважають, що дитинча є потомством мертвого кита, і берегова охорона чекає його повернення. Тим часом морські біологи в Неаполі працюють над тим, щоб з'ясувати, що вбило кита.

Фото: кит

Фінвали є другими за величиною тваринами на Землі після синього кита. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), фінвали можуть виростати до 25 м у довжину і важити до 72 тонн. Вони вважаються видом, який знаходиться під загрозою зникнення після того, як комерційний китобійний промисел знищив світову популяцію фінвалів за останнє сторіччя.

За даними NOAA, сьогодні комерційний китобійний промисел є незаконним у всьому світі, і зіткнення з човнами є найбільшою загрозою для фінвалів.