В США начали обновлять вакцины из-за штаммов коронавируса из Британии и Южной Африки

Главный инфекционист США Энтони Фаучи говорит, что особое беспокойство вызывает южноафриканский штамм.

В США ученые готовятся модернизировать вакцины против новых штаммов коронавируса, которые сейчас циркулируют в Великобритании и Южной Африке. Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает The Guardian.

Фармацевтическая компания Moderna заявила, что ее вакцина против коронавируса работает против всех штаммов, но разрабатывается новая форма для использования в качестве ревакцинации.

"Мы делаем это сегодня, чтобы быть на шаг впереди всех, если в этом возникнет необходимость. Я считаю это страховкой. Не знаю, нужно ли это нам, но надеюсь, что нет", – говорит медицинский директор Moderna Тал Закс.

По словам Фаучи, новые варианты коронавируса были не только более заразными, но и не реагировали на моноклональные антитела, которые использовали при лечении пациентов с COVID-19. Фаучи говорит, что особое беспокойство вызывает южноафриканский штамм, который он назвал "другим и более зловещим, чем штамм из Великобритании".

"Данные не были опубликован официально, но взглянув на предварительные результаты, проанализированные британскими учеными. Я вполне убежден, что степень серьезности фактического заражения возрастает, и мы действительно должны не спускать с него глаз", – отмечает Фаучи.

Он сказал, что есть также "очень небольшое, умеренное снижение" эффективности вакцин против COVID-19 против этих штаммов, но "у нас есть достаточно подушек безопасности, и мы все еще считаем их эффективными как против штамма из Великобритании, так и против южноафриканского".

"Нам действительно нужно подготовиться на тот случай, если потребуется модернизация вакцины. Мы уже предпринимаем шаги в этом направлении, несмотря на то, что вакцины, которые у нас сейчас есть, работают", – подчеркивает Фаучи.