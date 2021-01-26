У США почали оновлювати вакцини через штами коронавірусу з Британії і Південної Африки

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі каже, що особливе занепокоєння викликає південноафриканський штам.

У США вчені готуються модернізувати вакцини проти нових штамів коронавірусу, які наразі циркулюють у Великобританії і Південній Африці. Про це повідомив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, передає The Guardian.

Фармацевтична компанія Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу працює проти всіх штамів, але розробляється нова форма для використання в ролі ревакцинації.

"Ми робимо це сьогодні, щоб бути на крок попереду всіх, якщо в цьому виникне необхідність. Я вважаю це страховкою. Не знаю, чи потрібно це нам, але сподіваюся, що ні", — говорить медичний директор Moderna Тал Закс.

За словами Фаучі, нові варіанти коронавірусу були не тільки більш заразними, але і не реагували на моноклональні антитіла, що використовували при лікуванні пацієнтів з COVID-19. Фаучі каже, що особливе занепокоєння викликає південноафриканський штам, який він назвав "іншим і більш зловісним, ніж штам з Великобританії".

"Дані були опубліковані офіційно, але поглянувши на попередні результати, проаналізовані британськими вченими. Я цілком переконаний, що ступінь серйозності фактичного зараження зростає, і ми дійсно повинні не спускати з нього очей", — зазначає Фаучі.

Він сказав, що є також "дуже невелике, помірне зниження" ефективності вакцин проти COVID-19 проти цих штамів, але "у нас є достатньо подушок безпеки, і ми все ще вважаємо їх ефективними як проти штаму з Великобританії, так і проти південноафриканського" .

"Нам дійсно потрібно підготуватися на той випадок, якщо буде потрібна модернізація вакцини. Ми вже робимо кроки в цьому напрямку, незважаючи на те, що вакцини, що в нас зараз є, працюють", — підкреслює Фаучі.