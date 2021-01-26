Ученые выяснили, как будет выглядеть будущий суперконтинент Земли

Исследователи считают, что новый суперконтинент появится на планете в следующие 50-200 млн лет.

Расплавленное ядро Земли нагревает породу на дне мантии, заставляя ее подниматься, образуя мантийный плюм, а поверхности Земли охлаждающиеся плиты коры опускаются обратно в зонах субдукции на дно мантии, пишет Forbes.

По словам ученых, такой круговой поток называется мантийной конвекцией, на протяжении миллионов лет он приводит в движение тектонические плиты, включая континенты. Когда последние дрейфуют, они иногда собираются в суперконтиненты.

Движение континентальных плит, вероятно, началось около 3,5 млрд лет назад. Первый известный суперконтинент сформировался 3 млрд лет назад, когда острова примитивной континентальной коры сгруппировались вместе. Останки первого суперконтинента получили название Ур, теперь он является частью Австралии, Индии и Мадагаскара.

В течение следующих 500 млн лет в результате вулканической активности образовались дополнительные части суши, которые сгруппировались с Уром и другой суперконтинент Кенорленд. Когда Кенорленд распался, цикл начался заново.

В следующие 2,5 млрд лет образовалась серия суперконтинентов: Колумбия, затем Родиния и относительно недавно Пангея, сформировавшаяся около 335 млн лет назад.

В 1974 года канадский геофизик Джон Тузо Вильсон выдвинул теорию, согласно которой суперконтиненты образуются с регулярными циклами, примерно раз в 200-600 млн лет. В конечном итоге, на Земле появляется новый суперконтинент.

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В 1987 году американский геолог Кристофер Скотез назвал будущий гипотетический суперконтинент Пангея Ультима, что означает Последняя Пангея. Но поняв, что это суперконтинент вряд ли будет последним, так как тепловой энергии Земли хватит, как минимум, еще на два или три цикла Вильсона, геологи переименовал будущий суперконтинент в Пангея Проксима. Последнее название переводится, как Следующая Пангея.

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На основе данных о формировании предыдущих суперконтинентов, Скотез представил кольцеобразную сушу, сгруппированную вокруг остатков внутреннего моря. Поскольку океаническая кора Атлантического океана медленно скользит под континентальную кору. Так, океанический бассейн Атлантического океана закрывается, и континенты стягиваются вместе.

Американские и южноафриканские исследователи предложили альтернативную схему под названием Амасия. Экстраполируя постепенной расширение Атлантики, ученые предполагают, что Тихий океан закроется, когда Америка начнет дрейфовать на запад, сливаясь с Австралией, Сибирью, Евразией и Африкой. Лишь Антарктида, окруженная тектоническими разломами, останется изолированной.

В конце 1990-х годов британский геофизик Рой Ливермор предложил другую конфигурацию, которую назвал Новопангеей. В ней все континенты объединяются в большой массив суши, простирающийся от полюса до полюса.

В 2016 году американские исследователи предложили свой вариант суперконтинента Аурика. Он похож на гипотезу Новопангеи, но здесь все континенты объединяются в одну большую сушу, группирующуюся вокруг экватора.

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Последнее же исследование, основанное на современных моделях мантийных потоков, предлагают другую теорию. Исследование показало, что до образования суперконтинента вдоль зон субдукции появятся более мелкие "мегаконтиненты". Зоны субдукции будут действовать как барьер, заставляя "мегаконтиненты" двигаться вместе и сталкиваться, чтобы объединиться в более крупный суперконтинент.

Фото: Chong Wang; Ross N. Mitchell; J. Brendan Murphy; Peng Peng; Christopher J. Spencer

Когда Пангея распалась 175 млн лет назад, это привело к образованию Огненного Кольца – зон субдукции по периметру Тихого океана. Ученые считают, что мегаконтинент Евразии, образовавшийся столкновением Европы, Сибири, Китая и Индии, будет двигаться горизонтально по Огненному Кольцу. В конечном итоге он столкнется с Америкой, образуя новый суперконтинент в следующие 50-200 млн лет.

Новая модель предполагает, что новый суперконтинент, вероятно, окажется в полярном регионе, в центре которого находится Северный Ледовитый океан.