Учені з'ясували, як буде виглядати майбутній суперконтинент Землі

Дослідники вважають, що новий суперконтинент з'явиться на планеті в найближчі 50-200 млн років.

Розплавлене ядро Землі нагріває породу на дні мантії, змушуючи її підніматися, утворюючи мантійний плюм, а поверхні Землі охолоджувальної плити кори опускаються назад в зонах субдукції на дно мантії, пише Forbes.

За словами вчених, такий круговий потік називається мантійною конвекцією, протягом мільйонів років він приводить до руху тектонічні плити, включаючи континенти. Коли останні дрейфують, вони іноді збираються в суперконтиненти.

Рух континентальних плит, ймовірно, почався близько 3,5 млрд років тому. Перший відомий суперконтинент сформувався 3 млрд років тому, коли острова примітивної континентальної кори згрупувалися разом. Останки першого суперконтиненту отримали назву Ур, тепер він є частиною Австралії, Індії і Мадагаскару.

Протягом наступних 500 млн років у результаті вулканічної активності утворилися додаткові частини суші, які згрупувалися з Уром і іншим суперконтинентом Кенорлендом. Коли Кенорленд розпався, цикл почався заново.

У наступні 2,5 млрд років утворилася серія суперконтинентів: Колумбія, потім Родинія і відносно недавно Пангея, що сформувалася близько 335 млн років тому.

У 1974 року канадський геофізик Джон Тузо Вільсон висунув теорію, згідно з якою суперконтиненти утворюються з регулярними циклами, приблизно раз на 200-600 млн років. У кінцевому підсумку, на Землі з'являється новий суперконтинент.

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У 1987 році американський геолог Крістофер Скотез назвав майбутній гіпотетичний суперконтинент Пангея Ультима, що означає Остання Пангея. Але зрозумівши, що це суперконтинент навряд чи буде останнім, оскільки теплової енергії Землі вистачить, як мінімум, ще на два або три цикли Вільсона, геологи перейменував майбутній суперконтинент на Пангея Проксима. Остання назва перекладається як Наступна Пангея.

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На основі даних про формування попередніх суперконтинентів, Скотез представив кільцеподібну сушу, згруповану навколо залишків внутрішнього моря. Оскільки океанічна кора Атлантичного океану повільно ковзає під континентальну кору. Так, океанічний басейн Атлантичного океану закривається, і континенти стягуються разом.

Американські і південноафриканські дослідники запропонували альтернативну схему під назвою Амасія. Екстраполюючи поступове розширення Атлантики, учені припускають, що Тихий океан закриється, коли Америка почне дрейфувати на захід, зливаючись з Австралією, Сибіром, Євразією та Африкою. Лише Антарктида, оточена тектонічними розломами, залишиться ізольованою.

У кінці 1990-х років британський геофізик Рой Лівермор запропонував іншу конфігурацію, яку назвав Новопангея. У ній всі континенти об'єднуються в великий масив суші, що протягається від полюса до полюса.

У 2016 році американські дослідники запропонували свій варіант суперконтиненту Ауріка. Він схожий на гіпотезу Новопангеї, але тут всі континенти об'єднуються в одну велику сушу, групуються навколо екватора.

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Останнє ж дослідження, засноване на сучасних моделях мантійних потоків, пропонує іншу теорію. Дослідження показало, що до утворення суперконтиненту уздовж зон субдукції з'являться більш дрібні "мегаконтиненти". Зони субдукції будуть діяти як бар'єр, змушуючи "мегаконтиненти" рухатися разом і стикатися, щоб об'єднатися в більший суперконтинент.

Фото: суперконтинент

Коли Пангея розпалася 175 млн років тому, це призвело до утворення Вогненного Кільця — зон субдукції по периметру Тихого океану. Учені вважають, що мегаконтинент Євразії, що утворився зіткненням Європи, Сибіру, Китаю і Індії, буде рухатися горизонтально по Вогненному кільцю. У кінцевому підсумку він зіткнеться з Америкою, утворюючи новий суперконтинент у найближчі 50-200 млн років.

Нова модель передбачає, що новий суперконтинент, ймовірно, опиниться у полярному регіоні, у центрі якого розташований Північний Льодовитий океан.