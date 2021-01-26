Археологи раскопали маску древнего божества майя и снова ее закопали

Артефакт был обнаружен в Мексике и относится к 300 году до нашей эры.

В Мексике в штате Юкатан археологи обнаружили гигантскую маску майя. Об этом сообщает Live Science.

Маска, на которой изображено лицо неизвестного божества или высокопоставленного человека, была вылеплена из строительного материла и восходит к периоду в истории майя, известному как поздний доклассический период (около 300 г до н.э. – 250 г н.э.).

Открытие было сделано на месте археологических раскопок Уканья, невдалеке от современного города Мотул. Раскопками занимались исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

"Маски с лепниной, подобной этой, изображают лица людей с особыми характеристиками, которые могут быть связаны с божествами или персонажами с высоким социальным статусом", – говорится в заявлении INAH.

По словам археологов, майя обычно помещали такие маски вокруг своих пирамидальных сооружений. Археологи уже находили похожие артефакты в Аканче и Исамале, но впервые обнаружили в Уканье.

Открытие является частью продолжающегося исследования курганов майя, найденных на том же месте.

После обнаружения маска была временно перезахоронена, чтобы защитить ее, пока не будет должным образом изучена и реставрирована. Позже образцы артефакта, указали на ухудшение состояния скульптуры, поэтому ее снова раскопали, чтобы археологи смогли ее восстановить.

В процессе реставрации и консервации археологи укрепили хрупкие части маски. Они также вернули на место некоторые части скульптуры, которые были смещены с течением времени. Исследователи очистили поверхность, чтобы были видны узоры и цвета маски.

За год археологи завершили работы, прежде чем перезахоронить маску в последний раз. В INAH заявляют, что цель подобных усилий – обеспечить долгосрочное хранение маски на месте, не имеющего правовой защиты.