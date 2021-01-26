Археологи розкопали маску стародавнього божества майя і знову її закопали

Артефакт був виявлений у Мексиці і відноситься до 300 року до нашої ери.

У Мексиці в штаті Юкатан археологи виявили гігантську маску майя. Про це повідомляє Live Science.

Маска, на якій зображене обличчя невідомого божества або високопоставленої людини, була виліплена з будівельного матеріалу і сходить до періоду в історії майя, відомому як пізній докласичний період (близько 300 р до н.е. — 250 р н.е.).

Відкриття було зроблено на місці археологічних розкопок Уканья, неподалік від сучасного міста Мотуль. Розкопками займалися дослідники з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH).

"Маски з ліпниною, подібної до цієї, зображують людей з особливими характеристиками, які можуть бути пов'язані з божествами або персонажами з високим соціальним статусом", — йдеться в заяві INAH.

За словами археологів, майя зазвичай поміщали такі маски навколо своїх пірамідальних споруд. Археологи вже знаходили схожі артефакти в Аканчі і Ісамалі, але вперше виявили в Уканьї.

Відкриття є частиною тривалого дослідження курганів майя, знайдених на тому ж місці.

Після знахідки маска була тимчасово перепохована, щоб захистити її, поки не буде належним чином вивчена і реставрована. Пізніше зразки артефакту вказали на погіршення стану скульптури, тому її знову розкопали, щоб археологи змогли її відновити.

У процесі реставрації та консервації археологи зміцнили тендітні частини маски. Вони також повернули на місце деякі частини скульптури, які були зміщені з плином часу. Дослідники очистили поверхню, щоб було видно візерунки і кольори маски.

За рік археологи завершили роботи, перш ніж перепоховати маску востаннє. У INAH заявляють, що мета подібних зусиль — забезпечити довгострокове зберігання маски на місці, не має правового захисту.