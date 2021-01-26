Палеонтологи впервые смогли выяснить размеры детенышей тираннозавров

Исследователи проанализировали первую в истории окаменелость эмбриона тираннозавра.

Группа палеонтологов выяснила, что детеныши тираннозавров были размером всего около 90 см, когда делали свои первые шаги по земле. Об этом сообщает ВВС.

Исследователи из Эдинбургского университета изучили окаменелые останки крошечной челюстной кости и когтя, найденные в Канаде и США. На 3D-сканировании выяснилось, что они принадлежат маленькому тираннозавру – двоюродному брату Tyrannosaurus rex.

Фото: Edinburgh University

По словам ученых, это первые известные окаменелости эмбрионов тираннозавров.

Исследование показывает, что существа, жившие более 70 млн лет назад, на момент вылупления были всего около 91 см в длину, но могли вырастать до 12,2 м в длину и весили около 8 тонн.

Фото: JULIUS CSOTONYI

Команда также предполагает, что яйца тираннозавров, останки которых пока не были найдены, составляли около 43 см в длину.

Отличительные черты тираннозавров были обнаружены при анализе 3-сантиметровой челюстной кости, включая "ярко выраженный подбородок".

Исследователи говорят, что детеныши тираннозавров по размерам были больше похожи на собак бордер-колли, чем на гигантских хищников из таких фильмов, как Парк Юрского периода.

"Эти кости – первое окно в раннюю жизнь тираннозавров, и они рассказывают нам о размерах и внешнем виде маленьких тираннозавров. Теперь мы знаем, что они были бы самыми крупными детенышами, которые когда-либо вылупились из яиц, и они были удивительно похожи на своих родителей", – говорит эксперт из Школы геонаук при Эдинбургском университете Грег Фанстон.