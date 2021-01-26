Палеонтологи вперше змогли з'ясувати розміри дитинчат тиранозаврів
Дослідники проаналізували першу в історії скам'янілість ембріону тиранозавра.
Група палеонтологів з'ясувала, що дитинчата тиранозаврів були розміром усього майже 90 см, коли робили свої перші кроки по землі. Про це повідомляє ВВС.
Дослідники з Единбурзького університету вивчили скам'янілі рештки крихітної щелепної кістки та кігтя, знайдені в Канаді та США. На 3D-скануванні з'ясувалося, що вони належать маленькому тиранозавру — двоюрідному братові Tyrannosaurus rex.
За словами вчених, це перші відомі скам'янілості ембріонів тиранозаврів.
Дослідження показує, що істоти, які жили більше 70 млн років тому, на момент вилуплення були всього майже 91 см у довжину, але могли виростати до 12,2 м у довжину і важили майже 8 тонн.
Команда також передбачає, що яйця тиранозаврів, залишки яких поки не були знайдені, становили майже 43 см у довжину.
Характерні риси тиранозаврів були виявлені під час аналізу 3-сантиметрової щелепної кістки разом із "яскраво вираженим підборіддям".
Дослідники говорять, що дитинчата тиранозаврів за розмірами були більше схожі на собак бордер-колі, ніж на гігантських хижаків із таких фільмів, як Парк Юрського періоду.
"Ці кістки — перше вікно в раннє життя тиранозаврів, і вони розповідають нам про розміри і зовнішній вигляд маленьких тиранозаврів. Тепер ми знаємо, що вони були б найбільшими дитинчатами, які коли-небудь вилупилися з яєць, і вони були надзвичайно схожими на своїх батьків", — говорить експерт зі Школи геонаук при Единбурзькому університеті Грег Фанстон.