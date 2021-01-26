Палеонтологи вперше змогли з'ясувати розміри дитинчат тиранозаврів

Дослідники проаналізували першу в історії скам'янілість ембріону тиранозавра.

Група палеонтологів з'ясувала, що дитинчата тиранозаврів були розміром усього майже 90 см, коли робили свої перші кроки по землі. Про це повідомляє ВВС.

Дослідники з Единбурзького університету вивчили скам'янілі рештки крихітної щелепної кістки та кігтя, знайдені в Канаді та США. На 3D-скануванні з'ясувалося, що вони належать маленькому тиранозавру — двоюрідному братові Tyrannosaurus rex.

Фото: окаменелость тираннозавра

За словами вчених, це перші відомі скам'янілості ембріонів тиранозаврів.

Дослідження показує, що істоти, які жили більше 70 млн років тому, на момент вилуплення були всього майже 91 см у довжину, але могли виростати до 12,2 м у довжину і важили майже 8 тонн.

Фото: тираннозавр

Команда також передбачає, що яйця тиранозаврів, залишки яких поки не були знайдені, становили майже 43 см у довжину.

Характерні риси тиранозаврів були виявлені під час аналізу 3-сантиметрової щелепної кістки разом із "яскраво вираженим підборіддям".

Дослідники говорять, що дитинчата тиранозаврів за розмірами були більше схожі на собак бордер-колі, ніж на гігантських хижаків із таких фільмів, як Парк Юрського періоду.

"Ці кістки — перше вікно в раннє життя тиранозаврів, і вони розповідають нам про розміри і зовнішній вигляд маленьких тиранозаврів. Тепер ми знаємо, що вони були б найбільшими дитинчатами, які коли-небудь вилупилися з яєць, і вони були надзвичайно схожими на своїх батьків", — говорить експерт зі Школи геонаук при Единбурзькому університеті Грег Фанстон.