Ученые нашли "горячий Юпитер", где нет облаков и год длится четыре дня

Газовый гигант находится на расстоянии в 575 световых лет.

Астрономы обнаружили необычную планету из класса экзопланет "горячих юпитеров". Об этом сообщает Engadget.

Группа ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружила газовый гигант WASP-62b на расстоянии 575 световых лет. Как оказалось, экзопланета не только делает полный оборот вокруг своей звезды за 4,5 дней, но и не имеет облаков. Отмечается, что это всего лишь второй раз, когда астрономы обнаруживают безоблачную экзопланету. В целом, такие планеты считаются большой редкостью и составляют менее 7% от общего количества найденных экзопланет.

Впервые ученые обнаружили WASP-62b в 2012 году, но только сейчас смогли изучить ее атмосферу. Руководитель исследования Мунацза Алам использовал спектроскопические наблюдения космического телескопа Hubble.

Команда обнаружила большое количество натрия – элемента, который был бы скрыт, если бы в атмосфере планеты были облака. Обычно астрономы видят лишь небольшие подсказки о наличии натрия.

Ученые надеются, что будущий космический телескоп Джеймса Уэбба сможет уточнить данные, необходимые для дальнейшего изучения планеты и поиска таких элементов, как кремний.

Такие данные могут дать ответ на то, как сформировались такие планеты, и чем они отличаются от облачных миров. Несмотря на то, что такие экзопланеты встречаются крайне редко, они могут изменить представление о планетах в целом.

Отметим, что горячие юпитеры — класс экзопланет с массой порядка массы Юпитера, но находятся ближе к своим звездам.

Ранее горячие юпитеры занимали существенную долю среди найденных экзопланет, так как их проще всего обнаружить. Они вносят заметные возмущения в движении звезды, которые можно найти по смещению линий спектра. Также довольно часто горячие юпитеры проходят перед диском звезды, что позволяет оценить размер планеты по уменьшению светимости звезды.