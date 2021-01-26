Учені знайшли "гарячий Юпітер", де немає хмар і рік триває чотири дні

Газовий гігант знаходиться на відстані 575 світлових років.

Астрономи виявили незвичайну планету з класу екзопланет "гарячих юпітерів". Про це повідомляє Engadget.

Група вчених із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики виявила газовий гігант WASP-62b на відстані 575 світлових років. Як виявилося, екзопланета не тільки робить повний оборот навколо своєї зірки за 4,5 днів, там немає хмар. Заззначається, що це всього лише другий раз, коли астрономи виявляють безхмарну екзопланету. Загалом, такі планети вважаються великою рідкістю і складають менше 7% від загальної кількості знайдених екзопланет.

Уперше вчені виявили WASP-62b у 2012 році, але тільки зараз змогли вивчити її атмосферу. Керівник дослідження Мунацза Алам використовував спектроскопічні спостереження космічного телескопа Hubble.

Команда виявила велику кількість натрію — елемента, який був би прихований, якби в атмосфері планети були хмари. Зазвичай астрономи бачать лише невеликі підказки про наявність натрію.

Учені сподіваються, що майбутній космічний телескоп Джеймса Вебба зможе уточнити дані, необхідні для подальшого вивчення планети і пошуку таких елементів, як кремній.

Ці дані можуть дати відповідь на те, як сформувалися такі планети, і чим вони відрізняються від хмарних світів. Незважаючи на те, що такі екзопланети трапляються вкрай рідко, вони можуть змінити уявлення про планети загалом.

Зазначимо, що гарячі юпітери — клас екзопланет з масою близькою до маси Юпітера, але знаходяться вони ближче до своїх зірок.

Раніше гарячі юпітери займали істотну частку серед знайдених екзопланет, оскільки їх простіше за все виявити. Вони вносять помітні збурювання в русі зірки, які можна знайти за зміщенням ліній спектра. Також досить часто гарячі юпітери проходять перед диском зірки, що дозволяє оцінити розмір планети завдяки зменшенню світності зірки.