С помощью парадокса Ферми ученые объяснили, почему мы не находим НЛО

Несколько столетий астрономы ищут признаки разумных внеземных цивилизаций, однако Вселенная до сих пор молчит.

Парадокс Ферми описывает очевидное противоречие между тем, почему нет никаких следов деятельности существования внеземной жизни, если по логике вещей она уже давно должна была быть обнаружена, пишет Science Alert.

Свое название парадокс получил в честь знаменитого итальянского физика-эмигранта Энрико Ферми — отца контролируемого деления атомного ядра, создателя атомной бомбы в США во время Второй мировой войны.

Проведя своеобразные "расчеты на полях", Ферми пытался оценить распространенность человекоподобных технологий во Вселенной. Космос непостижимо огромен, существование разумной инопланетной жизни практически неоспоримо, однако Вселенной уже почти 14 млрд. лет и у других существ было предостаточно времени для того, чтобы явить себя человечеству, так где же они все?

Уравнение Дрейка

Аналогичным расчетам Ферми является более подробное уравнение, изложенное в 1961 году американским астрономом Фрэнком Дрейком. Оно было создано, чтобы стать главной темой разговоров на первом совещании по поиску внеземных цивилизаций (SETI).

Уравнение предполагает, что число цивилизаций, находящихся достаточно близко, чтобы мы могли их обнаружить, может быть основано на сочетании статистических данных.

Они включают в себя количество планет, поддерживающих жизнь, и вероятность того, что эта жизнь может развить как способность, так и желание передавать информацию, преодолевая огромное расстояния за разумное количество времени.

За полвека, прошедшие с момента появления парадокса Ферми, ученые многое узнали о разнообразии экзопланет и их звезд. И все же они еще далеки от того, чтобы сделать хотя бы отдаленно точные суждения о развитии жизни на других космических объектах, кроме Земли.

Где все инопланетяне?

Сегодня существует несколько потенциальных "решений" парадокса Ферми, включая такие объяснения: