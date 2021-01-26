За допомогою парадоксу Фермі вчені пояснили, чому ми не знаходимо НЛО

Кілька століть астрономи шукають ознаки розумних позаземних цивілізацій, проте Всесвіт досі мовчить.

Парадокс Фермі описує очевидне протиріччя між тим, чому немає ніяких озак діяльності існування позаземного життя, якщо за логікою воно вже давно має бути виявлене, пише Science Alert.

Свою назву парадокс отримав на честь знаменитого італійського фізика-емігранта Енріко Фермі — батька контрольованого поділу атомного ядра, творця атомної бомби в США під час Другої світової війни.

Провівши своєрідні "розрахунки на полях", Фермі намагався оцінити поширеність людиноподібних технологій у Всесвіті. Космос незбагненно величезний, існування розумного інопланетного життя практично незаперечне, проте Всесвітові вже майже 14 млрд. років, тому інші істоти мали більше, ніж достатньо часу для того, щоб показати себе людству, так де ж вони всі?

Рівняння Дрейка

Аналогічним розрахунками Фермі є більш докладне рівняння, викладене в 1961 році американським астрономом Френком Дрейком. Воно було створене для того, щоб стати головною темою розмов на першій нараді з пошуку позаземних цивілізацій (SETI).

Рівняння передбачає, що кількість цивілізацій, що знаходяться досить близько, щоб ми могли їх виявити, може бути засноване на поєднанні статистичних даних.

Вони вміщають кількість планет, що підтримують життя, і ймовірність того, що це життя може розвинути як здатність, так і бажання передавати інформацію, долаючи величезні відстані за розумну кількість часу.

За півстоліття, що минули з моменту появи феномена Фермі, учені багато дізналися про різноманітність екзопланет і їх зірок. І все ж вони ще далекі від того, щоб зробити хоча б приблизно точні судження про розвиток життя на інших космічних об'єктах, крім Землі.

Де всі інопланетяни?

Сьогодні існує кілька потенційних "рішень" парадокса Фермі, охоплюючи такі пояснення: