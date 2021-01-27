Выше Эвереста. Ученые подсчитали объем потерянного льда на Земле

Потеря ледяного покрова планеты заметно ускорилась за последние три десятилетия.

Группа ученых из Великобритании провела исследование глобальной потери льда с использованием спутниковых данных. Об этом сообщает EarthSky.

Результаты исследования показали, что скорость, с которой исчезает лед на всей планете, увеличивается. В период с 1994 по 2017 годы было потеряно 28 трлн тонн льда, что эквивалентно ледяному покрову толщиной 100 метров, покрывающему всю территорию Великобритании (243 809 км²).

Команда исследователей из Университета Лидса использовала данные со спутников ERS, Envisat и CryoSat и других. Они выяснили, что потеря ледяного покрова заметно ускорилась за последние три десятилетия: с 0,8 трлн тонн в год в 1990-х годах до 1,3 трлн тонн в год к 2017 году.

Для сравнения, один триллион тонн льда можно представить как куб льда размером 10x10x10 км, который будет выше, чем гора Эверест.

Исследование показывает, что в целом за 23 года съемок скорость таяния льда увеличилась на 65%. Наибольшие потери были зафиксированы на полярных ледниковых щитах Антарктиды и Гренландии.

Таяние льда из ледяных щитов и ледников поднимает уровень моря, увеличивая риск наводнений в прибрежных районах, что грозит серьезными последствиями для общества, экономики и окружающей среды.

"Хотя каждый регион, который мы изучали, потерял лед, потери из ледяных щитов Антарктики и Гренландии были самыми большими. Ледяные щиты сейчас тают по наихудшему сценарию изменения климата, изложенному Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Повышение уровня моря в таком масштабе будет иметь очень серьезные последствия для прибрежных сообществ в этом столетии", – говорит ведущий автор исследования, научный сотрудник Центра полярных наблюдений и моделирования Университета Лидса Томас Слейтер.

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Исследование охватило 215 тыс. горных ледников, разбросанных по всей планете, полярные ледяные щиты в Гренландии и Антарктиде, шельфовые ледники, плавающие вокруг Антарктиды, а также дрейфующий морской лед в Северном Ледовитом и Южном океанах.

Увеличение потери льда было вызвано потеплением атмосферы и океанов, которые нагреваются с 1980 года.

Ученые говорят, что было потеряно 7,6 трлн тонн арктического морского льда и 6,5 трлн тонн шельфовых арктических льдов, которые плавают в полярных океанах.

"Исчезновение морского льда напрямую не способствует повышению уровня моря, но оказывает косвенное влияние. Одна из ключевых ролей арктического морского льда – отражать солнечную радиацию обратно в космос, что помогает сохранять в Антарктиде холод. По мере того, как морской лед сокращается, все больше солнечной энергии поглощается океанами и атмосферой, в результате чего Арктика нагревается быстрее", – говорит научный сотрудник Центра полярных наблюдений и моделирования Изобель Лоуренс.

Половина всех потерь пришлась на лед на суше, включая 6,1 трлн тонн из горных ледников, 3,8 трлн тонн из ледникового покрова Гренландии и 2,5 трлн тонн из арктического ледяного покрова. Все эти потери подняли уровень мирового океана на 35 миллиметров.

По словам авторов исследования, на каждый сантиметр повышения уровня моря приходится примерно миллион человек, подвергающихся риску вынужденного переселения.