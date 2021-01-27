Вище за Еверест. Учені підрахували обсяг втраченого льоду на Землі

Втрата крижаного покриву планети помітно прискорилася за останні три десятиліття.

Група вчених з Великобританії провела дослідження глобальної втрати льоду з використанням супутникових даних. Про це повідомляє EarthSky.

Результати дослідження показали, що швидкість, з якою зникає лід на всій планеті, збільшується. У період з 1994 по 2017 роки було втрачено 28 трлн тонн льоду, що еквівалентно крижаному покриву завтовшки 100 метрів, що покриває всю територію Великобританії (243 809 км²).

Команда дослідників з Університету Лідса використовувала дані із супутників ERS, Envisat і CryoSat та інших. Вони з'ясували, що втрата крижаного покриву помітно прискорилася за останні три десятиліття: з 0,8 трлн тонн на рік в 1990-х роках до 1,3 трлн тонн на рік до 2017 року.

Для порівняння, один трильйон тонн льоду можна уявити як куб льоду розміром 10x10x10 км, який буде вищим, ніж гора Еверест.

Дослідження показує, що в цілому за 23 роки зйомок швидкість танення льоду збільшилася на 65%. Найбільші втрати були зафіксовані на полярних льодовикових щитах Антарктиди і Гренландії.

Танення льоду з крижаних щитів і льодовиків піднімає рівень моря, збільшуючи ризик повеней у прибережних районах, що загрожує серйозними наслідками для суспільства, економіки та навколишнього середовища.

"Хоча кожен регіон, що ми вивчали, втратив лід, втрати з крижаних щитів Антарктики і Гренландії були найбільшими. Крижані щити нині тануть за найгіршим сценарієм зміни клімату, викладеному Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату. Підвищення рівня моря в такому масштабі матиме дуже серйозні наслідки для прибережних спільнот у цьому столітті", — говорить провідний автор дослідження, науковий співробітник Центру полярних спостережень і моделювання Університету Лідса Томас Слейтер.

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Дослідження охопило 215 тис. гірських льодовиків, розкиданих по всій планеті, полярні крижані щити в Гренландії та Антарктиді, шельфові льодовики, що плавають навколо Антарктиди, а також дрейфуючий морський лід у Північному Льодовитому та Південному океанах.

Збільшення втрати льоду було викликано потеплінням атмосфери й океанів, що нагріваються з 1980 року.

Учені говорять, що було втрачено 7,6 трлн тонн арктичного морського льоду і 6,5 трлн тонн шельфових арктичних льодів, що плавають у полярних океанах.

"Зникнення морського льоду безпосередньо не сприяє підвищенню рівня моря, але надає опосередкований вплив. Одна з ключових ролей арктичного морського льоду — відправляти сонячну радіацію назад у космос, що допомагає зберігати в Антарктиді холод. У міру того, як морський лід скорочується, все більше сонячної енергії поглинається океанами й атмосферою, у результаті чого Арктика нагрівається швидше", — говорить науковий співробітник Центру полярних спостережень і моделювання Ізобель Лоуренс.

Половина всіх втрат припала на лід на суші, включаючи 6,1 трлн тонн з гірських льодовиків, 3,8 трлн тонн з льодовикового покриву Гренландії і 2,5 трлн тонн з арктичного крижаного покриву. Усі ці втрати підняли рівень світового океану на 35 міліметрів.

За словами авторів дослідження, на кожен сантиметр підвищення рівня моря припадає приблизно мільйон осіб, котрі піддаються ризику вимушеного переселення.