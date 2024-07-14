Фантастична структура на узбережжі Норвегії: коли і звідки виникло "Око Дракона" (фото)

Западина природного походження виникла, коли вся Скандинавія перебувала під величезною масою льоду і він почав танути.

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У скелях на північно-західному узбережжі Норвегії існує фантастична за своїм зовнішнім виглядом, і природна за своїм походженням, структура. Ця западина називається "Око Дракона" і справді схожа на орган зору казкової рептилії. На дні западини знаходиться величезний камінь, який виділяється на тлі білого піску, і виглядає як зіниця ока, пише Live Science.

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За словами Френсіса Ніксона з Норвезького університету науки і технологій, "Око Дракона" являє собою западину природного походження, яка утворилася під Фенноскандинавським льодовиковим щитом приблизно 20 тисяч років тому. Фенноскандинавський льодовиковий щит був величезним льодовиком, що покривав Скандинавію, а також частини Північної Європи під час останнього льодовикового максимуму, приблизно 20 000 років тому.

За словами Ніксона, заледеніння може призвести до появи всіх видів геологічних утворень, включно з тими, які називаються пластичними формами. Вони виникають унаслідок ерозії корінних порід під льодовиковим щитом.

"Око Дракона" являє собою западину природного походження, яка утворилася під Фенноскандинавським льодовиковим щитом приблизно 20 тисяч років тому Фото: Live Science

Пластичні форми створює тала вода, наповнена абразивними відкладеннями. Ці відкладення включають камені всіх форм і розмірів, від дрібного піску до гігантських валунів. Потоки талої води під високим тиском, які рухаються під шаром льоду, можуть перетворити гірську породу на западину з гладкими стінками. Западини можуть бути прямими, вигнутими або круглими, завширшки та завглибшки від кількох сантиметрів до кількох метрів, каже Ніксон.

Западина "Око Дракона" являє собою різновид пластичної форми. Такі западини створюються особливо турбулентними потоками талої води, які концентрують абразивний вплив і ерозію у вигляді кругових структур. За словами Ніксона, коли швидкість талої води зрештою сповільнюється, великі відкладення осідають і застряють усередині западини. Можливо тому великий камінь опинився на дні "Ока Дракона".

Вважається, що ця западина з'явилася з-під льоду приблизно 16 тисяч років тому, коли навколо почали танути льодовики. Коли Фенноскандинавський льодовиковий щит відступив, то це призвело до оголення западини, яка складається з гнейсу, гірської породи з барвистими мінеральними смугами, що надають оку фантастичного вигляду.

Вважається, що ця западина з'явилася з-під льоду приблизно 16 тисяч років тому, коли навколо почали танути льодовики Фото: Live Science

"Око Дракона" має приблизно 1,5 метра в поперечнику і має різний вигляд залежно від часу доби та припливів і відливів. Під час припливу хвилі омивають скелі, час від часу відкладаючи і видаляючи пісок із западини. Водорості всередині ока також виглядають по-різному залежно від пори року та освітлення.

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