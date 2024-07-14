Фантастическая структура на побережье Норвегии: когда и откуда возник "Глаз Дракона" (фото)

Впадина естественного происхождения возникла, когда вся Скандинавия находилась под огромной массой льда и он начал таять.

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В скалах на северо-западном побережье Норвегии существует фантастическая по своему внешнему виду, и естественная по своему происхождению, структура. Эта впадина называется "Глаз Дракона" и действительно выглядит как орган зрения сказочной рептилии. На дне впадины находится огромный камень, который выделяется на фоне белого песка, и выглядит как зрачок глаза, пишет Live Science.

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По словам Фрэнсиса Никсона из Норвежского университета науки и технологий, "Глаз Дракона" представляет собой впадину естественного происхождения, которая образовалась под Фенноскандинавским ледниковым щитом примерно 20 тысяч лет назад. Фенноскандинавский ледниковый щит представлял собой огромный ледник, покрывавший Скандинавию, а также части Северной Европы во время последнего ледникового максимума, примерно 20 000 лет назад.

По словам Никсона, оледенение может привести к появлению всех видов геологических образований, включая те, которые называются пластическими формами. Они возникают в результате эрозии коренных пород под ледниковым щитом.

"Глаз Дракона" представляет собой впадину естественного происхождения, которая образовалась под Фенноскандинавским ледниковым щитом примерно 20 тысяч лет назад Фото: Live Science

Пластические формы создает талая вода, наполненная абразивными отложениями. Эти отложения включают камни всех форм и размеров, от мелкого песка до гигантских валунов. Потоки талой воды под высоким давлением, которые двигаются под слоем льда, могут превратить горную породу во впадину с гладкими стенками. Впадины могут быть прямыми, изогнутыми или круглыми, шириной и глубиной от нескольких сантиметров до нескольких метров, говорит Никсон.

Впадина "Глаз Дракона" представляют собой разновидность пластической формы. Такие впадины создаются особенно турбулентными потоками талой воды, которые концентрируют абразивное воздействие и эрозию в виде круговых структур. По словам Никсона, когда скорость талой воды в конечном итоге замедляется, ​​крупные отложения оседают и застревают внутри впадины. Возможно поэтому крупный камень оказался на дне "Глаза Дракона".

Считается, что эта впадина появилась из-подо льда примерно 16 тысяч лет назад, когда вокруг начали таять ледники. Когда Фенноскандинавский ледниковый щит отступил, то это привело к обнажению впадины, состоящей из гнейса, горной породы с красочными минеральными полосами, которые придают глазу фантастический вид.

Считается, что эта впадина появилась из-подо льда примерно 16 тысяч лет назад, когда вокруг начали таять ледники Фото: Live Science

"Глаз Дракона" имеет примерно 1,5 метра в поперечнике и выглядит по-разному в зависимости от времени суток и приливов и отливов. Во время прилива волны омывают скалы, время от времени откладывая и удаляя песок из впадины. Водоросли внутри глаза также выглядят по-разному в зависимости от времени года и освещения.

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