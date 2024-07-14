Археологи знайшли нові підтвердження біблійної історії про Мойсея і поневіряння євреїв (фото)

Учені знайшли нові докази того, що 3200 років тому Мойсей вів свій народ у Землю Обітовану.

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Археологи розкрили таємниці біблійного міста, що знаходилося на території "Землі Обітованої", де ізраїльтяни оселилися після того, як Мойсей вивів їх зі Стародавнього Єгипту, пише Daily Mail.

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Управління старожитностей Ізраїлю поділилося результатами розкопок у стародавньому місті Заноах, яке згадується у Старому Заповіті. Вчені виявили стародавні кам'яні стіни, кераміку та інші артефакти, вік яких перевищує 3200 років.

У Біблії сказано, що євреї досягли Землі Обітованої, також відомої як Ханаан, приблизно в 1406 або 1407 році до нашої ери. Перед цим їм довелося 40 років поневірятися пустелею. Археологи виявили зламану ручку глечика, на якій було написано ім'я царя Юдеї Єзекії, описаного в Біблії, що надало додаткові докази біблійної історії Мойсея.

У Старому Заповіті докладно описано вихід євреїв з території Стародавнього Єгипту під проводом Мойсея. Історія починається з того, що ізраїльтяни були поневолені в цій країні, а потім фараон був змушений їх відпустити. Згідно з біблійною історією Червоне море розступилося перед Мойсеєм і його народом, і таким чином вдалося пройти до Синайського півострова. Після цього Мойсей вирушив на гору Синай, де й отримав знамениті 10 заповідей.

Управління старожитностей Ізраїлю поділилося результатами розкопок у стародавньому місті Заноах, яке згадується у Старому Заповіті. Вчені виявили стародавні кам'яні стіни, кераміку та інші артефакти, вік яких перевищує 3200 років Фото: Daily Mail

Потім ізраїльтяни попрямували до південного кордону Ханаану, але були надто налякані, щоб рухатися далі, а тому Бог засудив їх до поневірянь пустелею. Після десятиліть поневірянь, євреї вирушили до східного кордону Ханаану, де Мойсей помер і був похований на горі Нево.

Згідно з Біблією, керівництво над групою євреїв узяв на себе Ісус Навин, який привів їх у Землю Обітовану через річку Йордан. Місто Заноах згадується в Книзі Ісуса Навина.

Археологи виявили стіни, що складаються з рядів великих білих каменів, які, на їхню думку, слугували підпірними стінками сільськогосподарських терас, які використовували для створення рівних площ для посадки і захисту ґрунту від ерозії.

Археологи виявили стіни, що складаються з рядів великих білих каменів, які, на їхню думку, слугували підпірними стінками сільськогосподарських терас, які використовували для створення рівних площ для посадки і захисту ґрунту від ерозії Фото: Daily Mail

Також під час розкопок було виявлено глиняний посуд. Фрагменти кераміки були розкидані по всій території розкопок, причому приблизно 20% знахідок датуються часом прибуття євреїв після 40 років мандрів пустелею. Решта були створені протягом наступних 900 років.

Також було виявлено миски і глечики, один з яких мав перфорацію, що дає змогу припустити, що його могли використовувати як ліхтар, а також було виявлено металеві предмети. Археологи не уточнили, коли вони були виготовлені, а лише сказали, що це були бронзові прикраси, такі як фрагмент кільця і сережки. Інші докази того, що стародавні люди колись жили в цьому регіоні, включали залізні інструменти, цвяхи різних розмірів.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували несподівану правду про спартанських жінок. Виявляється, одного чоловіка було їм мало. Основною метою шлюбу в Спарті було народження здорового потомства, а цінність шлюбу вимірювалася його здатністю породжувати дітей. Однак через брак джерел справжні почуття спартанців залишаються маловідомими.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили нову таємницю піраміди Місяця в Теотіуакані. Стародавнє місто Теотіуакан, або "місто богів", відоме своїми найбільшими пірамідами Месоамерики. Саме тут знаходяться піраміда Сонця, третя за висотою у світі, а ще піраміда Місяця, "Вулиця Мертвих" і руїни храму Пернатого змія.