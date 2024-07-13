Була астрономічним центром: вчені розкрили нову таємницю піраміди Місяця у Теотіуакані

Стародавнє місто Теотіуакан, або ж "батьківщина богів", відоме своїми найбільшими пірамідами Месоамерики. Саме тут знаходяться піраміда Сонця, третя за висотою у світі, а ще піраміда Місяця, "Вулиця Мертвих" та руїни храму Пернатого Змія.

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Розташоване в долині в Мексиці, стародавнє мезоамериканське місто, відоме під назвою Теотіуакан, що означає "батьківщина богів", має значну історичну цінність. Його розвиток можна розділити на чотири окремі фази, названі Теотіуакан I, II, III і IV, кожна з яких знаменує різні етапи зростання та архітектурного розвитку, пише HeritageDaily.

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Під час другої фази (100-350 рр. н. е.) населення Теотіуакана швидко зростало, перетворившись на велику метрополію. Саме тоді збудували піраміду Сонця, третю за висотою у світі після піраміди Хеопса в Єгипті і Великої піраміди в Чолулу, піраміду Місяця, "Вулиця Мертвих" та Сьюдаделлу, де знаходяться руїни піраміди-храму, присвяченого богу Кетцалькоатлю, Пернатому Змію.

Урбаністичний дизайн міста демонструє дві дещо різні орієнтації, зумовлені як астрономічними, так і топографічними критеріями. Колись вважалося, що центральна частина міста, де знаходиться "Вулиця Мертвих", зорієнтована на піраміду Сонця, тоді як південна — на Сьюдаделлу.

Однак нещодавнє дослідження, проведене Національним інститутом антропології та історії (INAH) у співпраці з Університетом Тепеяка (UT) та Національною школою антропології та історії (ENAH), свідчить про те, що піраміда Місяця слугувала основною віссю для астрономічної орієнтації міста.

Дослідники виявили, що вершини піраміди вирівняні на північний схід зі сходом сонця в день літнього сонцестояння і на південний захід із заходом сонця в день зимового сонцестояння. У найдовший день року сонце сходить над вулканом, який слугував спостережним пунктом для відстеження календаря, а заходить за пагорб Манінал на заході.

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За словами Монтеро Гарсія, дослідника, який брав участь у дослідженні, "об'єм піраміди Місяця встановлював пропорційний зв'язок з периметральним розмежуванням простору. Ця фронтальність містила візуальні образи як поздовжню вісь, що візуально завершувалася фасадами інших будівель".

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