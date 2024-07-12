Знайшли унікальні артефакти недоторканими: археологи виявили стародавнє місце збору кочівників

Дослідники виявили місце, де відпочивали стародавні кочівники, які подорожували в Кавказькому регіоні ще 3500 років тому. Археологи не тільки знайшли земляну споруду, а й недоторкані артефакти.

Related video

В Азербайджані археологи розкопали ритуальний стіл віком 3500 років з неушкодженим керамічним посудом. Артефакти виявили в Тава-Тепе, місці пізньої бронзової доби, розташованому в Кавказькому регіоні поблизу кордонів Вірменії, Грузії та Азербайджану, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники з Університету Катанії виявили, що Тава-Тепе, ймовірно, слугувала місцем відпочинку кочівників, які подорожували між басейном річки Кура та Кавказькими горами. Під час розкопок науковці відкрили земляну споруду у формі концентричного кола з кухонною зоною та ритуальним столом, укомплектованим керамічним посудом. Тут також знайшли кожухи для жаровень, на яких готували їжу.

Фото: University of Catania

Сліди горіння вказують на те, що їжу готували в керамічних контейнерах, а залишки мисок і склянок з чорної відполірованої кераміки були розкидані по всій території розкопок. Споруда мала великий вхід з дерев'яними колонами та солом'яний дах, який, ймовірно, покривав увесь комплекс. Численні отвори для стовпів вказують на те, що споруда мала діаметр приблизно 15 метрів.

Ззовні круглого майданчика знайшли численні кістки тварин (великої рогатої худоби, овець і свиней) та керамічний посуд, що дає нове уявлення про типи страв, які вживали в Тава-Тепе під час спільних ритуальних трапез кочових спільнот. Виявлення людських фігурок, розміщених у вотивних ямах, та навмисно запечатана кераміка на ритуальному столі вказують на проведення ритуалів.

Важливо

Найдавніший зі знайдених: археологи зробили велике відкриття на острові Кіпр (фото)

Археологи планують представити додаткові знахідки з Тава-Тепе на фестивалі в середині липня. На грудень запланована виставка в Університеті Катанії на Сицилії, Італія, яка дасть змогу глибше зрозуміти це визначне відкриття та його значення.

Раніше Фокус писав про стародавню гробницю, прикрашену вигадливими настінними малюнками, яку виявили у провінції Шаньсі.

А також ми розповідали про секрет 40000-річних артефактів, який розкрили археологи. Вони виявили, чому саме стародавні люди винайшли голки з вушками.