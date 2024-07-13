Що знищило неолітичних фермерів у Скандинавії: вчені знайшли невидимого вбивцю

Дослідники виявили, що неолітичні спільноти фермерів у Скандинавії страждали від невідомої загрози. Вивчивши ДНК понад 100 осіб, вчені знайшли сліди бактерії бубонної чуми.

Related video

У XIV столітті Європою та частиною Азії прокотилася епідемія бубонної чуми, яка забрала життя майже третини населення. Ймовірно, бактерія Yersinia pestis уражала людські популяції за тисячі років до того, зокрема під час "неолітичного занепаду" у Скандинавії, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сільське господарство, яке спочатку розвивалося в теплих річкових долинах, призвело до збільшення щільності населення, що створило ідеальне середовище для поширення інфекційних захворювань.

Докази існування Yersinia pestis у Скандинавії, що датуються 5 000 роками, підтвердили у 2019 році, однак дискусії про її вплив на фермерів неоліту не припинялися. Доктор Фредерік Сеерсхольм з Копенгагенського університету та його команда проаналізували зуби та кістки 108 осіб і виявили, що 17 відсотків із них були інфіковані бактерією чуми на момент смерті.

Доктор Сеерсхольм зазначив, що хоча не всі інфекції призводять до негайної смерті, присутність Y. pestis була значною, що свідчить про її епідемічний потенціал. Ця бактерія виявилася найпоширенішим збудником серед відібраних зразків.

Попри це, наявність чуми сама по собі не пояснює різкого скорочення чисельності популяції, що спостерігається. Часові межі цих інфекцій були розтягнуті в часі, і багато людей жили до або між спалахами чуми.

Різке скорочення населення в Скандинавії та Північно-Західній Європі, яке зупинило сільськогосподарську діяльність і будівництво великих мегалітів, вказує на важливу подію. За відсутності доказів значної зміни клімату, хвороба залишається головним підозрюваним. Доктор Сеерсхольм наголосив, що хоча точна причина все ще обговорюється, їхні висновки показують, що чума могла сприяти занепаду.

Подальший аналіз, проведений доктором Мартіном Сікорою та його колегами, дозволив визначити ДНК як штамів чуми, так і людей, похованих на цих місцях. Це масштабне генетичне дослідження дало уявлення про тогочасні соціальні структури й повторюваність спалахів чуми в сім'ях протягом кількох поколінь. Отримані висновки збігаються із закономірностями пізнішої "чорної смерті", яка мала періодичні спалахи.

Цікаво, що в поширенні хвороби в епоху неоліту не брали участь блохи, на відміну від чуми в Середньовіччі. Штами цього періоду не мали мутацій, необхідних для виживання в травному тракті бліх. Крім того, аналіз ДНК виявив культуру, в якій жінки зазвичай жили з сім'ями своїх чоловіків, а деякі особи демонстрували походження з євразійських степів.

Важливо

Найтаємничіше місто Америки знову спантеличило археологів: у чому загадка Кахокії (фото)

Попри занепад, регіон не залишився безлюдним. Близько 4800 років тому культура шнурової кераміки поширилася на північ Європи. Залишається незрозумілим, чи мали вони імунітет до штаму чуми, чи бактерія з часом стала менш смертоносною.

Раніше Фокус писав про знахідку в каналізації. В Болгарії дослідники знайшли вісника олімпійців.

А також ми розповідали про секрет 40000-річних артефактів, який розкрили археологи. Вони виявили, чому саме стародавні люди винайшли голки з вушками.