Что уничтожило неолитических фермеров в Скандинавии: ученые нашли невидимого убийцу

Исследователи обнаружили, что неолитические сообщества фермеров в Скандинавии страдали от неизвестной угрозы. Изучив ДНК более 100 человек, ученые нашли следы бактерии бубонной чумы.

Related video

В XIV веке по Европе и части Азии прокатилась эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни почти трети населения. Вероятно, бактерия Yersinia pestis поражала человеческие популяции за тысячи лет до того, в частности во время "неолитического упадка" в Скандинавии, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сельское хозяйство, которое изначально развивалось в теплых речных долинах, привело к увеличению плотности населения, что создало идеальную среду для распространения инфекционных заболеваний.

Доказательства существования Yersinia pestis в Скандинавии, датируемые 5 000 годами, подтвердили в 2019 году, однако дискуссии о ее влиянии на фермеров неолита не прекращались. Доктор Фредерик Сеерсхольм из Копенгагенского университета и его команда проанализировали зубы и кости 108 человек и обнаружили, что 17 процентов из них были инфицированы бактерией чумы на момент смерти.

Доктор Сеерсхольм отметил, что хотя не все инфекции приводят к немедленной смерти, присутствие Y. pestis было значительным, что свидетельствует о ее эпидемическом потенциале. Эта бактерия оказалась самым распространенным возбудителем среди отобранных образцов.

Несмотря на это, наличие чумы само по себе не объясняет наблюдаемого резкого сокращения численности популяции. Временные границы этих инфекций были растянуты во времени, и многие люди жили до или между вспышками чумы.

Резкое сокращение населения в Скандинавии и Северо-Западной Европе, которое остановило сельскохозяйственную деятельность и строительство крупных мегалитов, указывает на важное событие. При отсутствии доказательств значительного изменения климата, болезнь остается главным подозреваемым. Доктор Сеерсхольм подчеркнул, что хотя точная причина все еще обсуждается, их выводы показывают, что чума могла способствовать упадку.

Дальнейший анализ, проведенный доктором Мартином Сикорой и его коллегами, позволил определить ДНК как штаммов чумы, так и людей, похороненных на этих местах. Это масштабное генетическое исследование дало представление о тогдашних социальных структурах и повторяемости вспышек чумы в семьях в течение нескольких поколений. Полученные выводы совпадают с закономерностями более поздней "черной смерти", которая имела периодические вспышки.

Интересно, что в распространении болезни в эпоху неолита не участвовали блохи, в отличие от чумы в Средневековье. Штаммы этого периода не имели мутаций, необходимых для выживания в пищеварительном тракте блох. Кроме того, анализ ДНК выявил культуру, в которой женщины обычно жили с семьями своих мужчин, а некоторые особи демонстрировали происхождение из евразийских степей.

Важно

Самый таинственный город Америки снова озадачил археологов: в чем загадка Кахокии (фото)

Несмотря на упадок, регион не остался безлюдным. Около 4800 лет назад культура шнуровой керамики распространилась на север Европы. Остается непонятным, имели ли они иммунитет к штамму чумы, или бактерия со временем стала менее смертоносной.

Ранее Фокус писал о находке в канализации. В Болгарии исследователи нашли вестника олимпийцев.

А также мы рассказывали о секрете 40000-летних артефактов, который раскрыли археологи. Они обнаружили, почему именно древние люди изобрели иглы с ушками.