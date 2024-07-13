Была астрономическим центром: ученые раскрыли новую тайну пирамиды Луны в Теотиуакане

Древний город Теотиуакан, или "город богов", известен своими крупнейшими пирамидами Месоамерики. Именно здесь находятся пирамида Солнца, третья по высоте в мире, а еще пирамида Луны, "Улица Мертвых" и руины храма Пернатого змея.

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Расположенный в долине в Мексике, древний мезоамериканский город, известный под названием Теотиуакан, что означает "город богов", имеет значительную историческую ценность. Его развитие можно разделить на четыре отдельные фазы, названные Теотиуакан I, II, III и IV, каждая из которых знаменует различные этапы роста и архитектурного развития, пишет HeritageDaily.

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Во время второй фазы (100-350 гг. н. э.) население Теотиуакана быстро росло, превратившись в большую метрополию. Именно тогда построили пирамиду Солнца, третью по высоте в мире после пирамиды Хеопса в Египте и Большой пирамиды в Чолулу, пирамиду Луны, "Улицу Мертвых" и Сьюдаделлу, где находятся руины пирамиды-храма, посвященного богу Кетцалькоатлю, Пернатому Змею.

Урбанистический дизайн города демонстрирует две несколько разные ориентации, обусловленные как астрономическими, так и топографическими критериями. Когда-то считалось, что центральная часть города, где находится "Улица Мертвых", ориентирована на пирамиду Солнца, тогда как южная — на Сьюдаделлу.

Однако недавнее исследование, проведенное Национальным институтом антропологии и истории (INAH) в сотрудничестве с Университетом Тепеяка (UT) и Национальной школой антропологии и истории (ENAH), свидетельствует о том, что пирамида Луны служила основной осью для астрономической ориентации города.

Исследователи обнаружили, что вершины пирамиды выровнены на северо-восток с восходом солнца в день летнего солнцестояния и на юго-запад с заходом солнца в день зимнего солнцестояния. В самый длинный день года солнце восходит над вулканом, который служил наблюдательным пунктом для отслеживания календаря, а заходит за холм Манинал на западе.

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По словам Монтеро Гарсия, исследователя, участвовавшего в исследовании, "объем пирамиды Луны устанавливал пропорциональную связь с периметральным разграничением пространства. Эта фронтальность содержала визуальные образы как продольную ось, которая визуально завершалась фасадами других зданий".

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