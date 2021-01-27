Древние скелеты показали, насколько жестокой была жизнь в Средневековье

Исследователи говорят, что представителям рабочего класса приходилось тяжелее всех.

Раскопки в Кембридже захоронений показали, насколько была тяжелой и жестокой жизнь в средневековье. Об этом сообщает IFL Science.

По словам археологов, у людей из рабочего класса встречались намного чаще производственные травмы и следы насилия. В это же время, богатые элиты хоронились в сравнительно хорошем состоянии.

Следы жестокости и социального неравенства были найдены во время анализа костей усопших. Археологи из Кембриджского университета раскопали в городе три разных захоронения: кладбище местной церкви для обычных рабочих, благотворительную "больницу", где лечились богатые и августинский монастырь, там хоронили монахов и богатых жертвователей.

Рентгеновский анализ 314 скелетов показал, что 44% рабочих имели переломы костей, в сравнении с 32% на кладбище монастыря, и 27% при больнице.

Фото: Dr Jenna Dittmar

"Мы видим, что у обычных рабочих был более высокий риск травм по сравнению монахами и их благотворителями или более обеспеченными пациентами больницы", – говорит ведущий автор исследования Дженна Диттмар.

"Это были люди, которые целыми днями работали сверхурочно, выполняя тяжелый труд. В городе люди занимались такими ремеслами, как каменная кладка и кузнечное дело, или были разнорабочими. За пределами города многие от рассвета до заката трудились на полях или выпасали скот, получая серьезные травмы", – подчеркивает Диттмар.

На разных кладбища переломы костей были обнаружены у 40% мужчин и 26% женщин. Также данные показывают, что средневековье было тяжелым временем не только для бедняков, а для людей всех сословий. Так, связанные с насилием травмы скелетов были обнаружены примерно у 4% всех исследованных останков.

Например, на кладбище были обнаружены останки монаха, которого постигла ужасная смерть. У него были раздроблены обе бедренные кости в верхней части ноги.

Фото: Dr Jenna Dittmar

"Что бы ни стало причиной такого перелома обеих костей, скорее всего, это привело к смерти монаха. Мы предполагаем, что он стал жертвой аварии – наезда телеги. Возможно, лошадь испугалась и его сбила повозка", – добавляет Диттмар.

Ученые отмечают, что у довольно большого количества монахов из монастыря августинцев были найдены следы травм. Из 19 скелетов, предположительно принадлежавших монахам, на шести были обнаружены разного рода травмы.

У одной пожилой женщины, похороненной на обычном кладбище, были следы переломов ребер, нескольких позвонков, челюсти и стопы. Все травмы в значительной степени зажили к моменту смерти, поэтому исследователи предполагают, что женщина была жертвой домашнего насилия в течение всей своей жизни.

"Почти невозможно получить подобные травмы, например, в результате падения. Сегодня подавляющее большинство сломанных челюстей у женщин является следствием насилия со стороны партнера", – поясняет эксперт.

Она добавляет, что проанализированные кости дают представление о социальном неравенстве того периода.

"Мы можем видеть это неравенство, записанное на костях средневековых жителей Кембриджа. Однако тяжелые травмы были распространенными в социальном спектре. Жизнь была тяжелее всего внизу, но также была нелегкой и для всех остальных", – подытожила Диттмар.