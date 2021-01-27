Стародавні скелети показали, наскільки жорстоким було життя в Середньовіччі

Дослідники говорять, що представникам робочого класу доводилося важче за всіх.

Розкопки поховань в Кембриджі показали, наскільки важким і жорстоким було життя в Середньовіччі. Про це повідомляє IFL Science.

За словами археологів, у людей з робітничого класу зустрічалися набагато частіше виробничі травми і сліди насильства. У цей же час багату еліту ховали в порівняно хорошому стані.

Сліди жорстокості і соціальної нерівності були знайдені під час аналізу кісток померлих. Археологи з Кембриджського університету розкопали в місті три різних поховання: кладовище місцевої церкви для звичайних робітників, благодійну "лікарню", де лікувалися багаті і августинський монастир, там ховали ченців і багатих жертводавців.

Рентгенівський аналіз 314 скелетів показав, що 44% робітників мали переломи кісток, порівняно з 32% на кладовищі монастиря, і 27% при лікарні.

Фото: кости

"Ми бачимо, що у звичайних робочих був вищий ризик травм порівняно з монахами і їхніми благодійниками або більш забезпеченими пацієнтами лікарні", — говорить провідний автор дослідження Дженна Діттмар.

"Це були люди, які цілими днями працювали понаднормово, виконуючи важку працю. У місті люди займалися такими ремеслами як камʼяна кладка і ковальська справа або були різноробочими. За межами міста дехто від світанку до заходу сонця працював на полях або випасав худобу, отримуючи серйозні травми", — підкреслює Діттмар.

На різних кладовищах переломи кісток були виявлені в 40% чоловіків і 26% жінок. Також дані показують, що Середньовіччя було важким часом не тільки для будинків, а для людей усіх станів. Так, повʼязані з насильством травми скелетів були виявлені приблизно в 4% усіх досліджених останків.

Наприклад, на кладовищі були виявлені останки ченця, якого спіткала жахлива смерть. У нього були роздроблені обидві стегнові кістки у верхній частині ноги.

Фото: кости

"Що б не стало причиною такого перелому обох кісток, швидше за все, це призвело до смерті ченця. Ми припускаємо, що він став жертвою аварії — наїзду воза. Можливо, кінь злякалася і його збив візок", — додає Діттмар.

Учені зазначають, що в досить великої кількості ченців з монастиря августинців були знайдені сліди травм. З 19 скелетів, що, ймовірно, належали ченцям, на шести були виявлені різного роду травми.

В однієї немолодої жінки, похованої на звичайному цвинтарі, були сліди переломів ребер, декількох хребців, щелепи і стопи. Усі травми значною мірою зажили до моменту смерті, тому дослідники припускають, що жінка була жертвою домашнього насильства протягом усього свого життя.

"Майже неможливо отримати подібні травми, наприклад, у результаті падіння. Сьогодні переважна більшість зламаних щелеп у жінок є наслідком насильства з боку партнера", — пояснює експерт.

Вона додає, що проаналізовані кістки дають уявлення про соціальну нерівність того періоду.

"Ми можемо бачити це нерівність, записану на кістках середньовічних жителів Кембриджа. Однак важкі травми були поширеними в соціальному спектрі. Життя було найважчим внизу, але також було нелегким і для всіх інших", — підсумувала Діттмар.