Тараканы не единственные насекомые, способные пережить ядерную войну, - ученые

Проведя несколько экспериментов, эксперты установили, что мучные жуки намного выносливее тараканов.

Во время холодной войны, когда люди изучали инструкцию о том, как правильно спрятаться под стулом, чтобы пережить возможный ядерный взрыв, их согревала мысль о том, что: "Хоть я и погибну, зато, по крайней мере, тараканы смогут выжить и сформировать свое собственное общество", пишет IFLS Science.

Да, действительно, тараканы получили репутацию животных, которые способны пережить ядерную войну. Так, к примеру, они одни из немногих существ, которые могут выжить без головы. Согласно исследованиям ученых, после обезглавливания они способны прожить несколько довольно запутанных недель.

Тараканы не имеют разветвленной сети кровеносных сосудов. Их обезглавливание не приводит к потере крови и падению кровяного давления, а также не затрудняет транспорт кислорода и питательных веществ к жизненно важным тканям и органам.

Дышат они через дыхальца (маленькие отверстия на каждом сегменте тела) и конечно мозг не контролирует это дыхание, в результате чего кровь не разносит кислород по всему телу. Более того, таракану достаточно поесть один раз и жить после этого без пищи несколько недель, а нервные узлы, размещенные по всему их телу, позволяют им продолжать реагировать на раздражителей.

Но правда ли, что эти маленькие существа смогут пережить ядерную войну? Короткий ответ на этот вопрос — в некотором роде да.

После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, тараканов нашли среди многочисленных обломков, однако стоит отметить, что некоторые люди тоже смогли пережить взрыв (правда многие из них вскоре умерли от радиационного излучения).

Тем не менее никаких записей о том, что кто-либо отслеживал здоровье тараканов после их выживания не сохранилось. Люди же, однако, испытали их устойчивость к радиации до и после этих ядерных взрывов, включая команду из телепередачи "Разрушители мифов".

В течение месяца они подвергали различные группы тараканов, дрозофилов обыкновенных и мучных жуков воздействию 1 тыс., 10 тыс. и 100 тыс. рад (единица поглощенной дозы излучения).

После испытания 10 % тараканов из группы 10 тыс. рад остались живы, что в 10 раз превышает смертельную дозу для человека. Однако ни одному из них не удалось преодолеть 100 тыс. рад.

Что не скажешь о мучных жуках, которые смогли это сделать, 10 % из них пережили 100 тыс. рад в течение полных 30 дней эксперимента, доказав, что они намного выносливее, чем тараканы.

Однако в эксперименте не рассматривалось, могут ли излучаемые насекомые производить жизнеспособное потомство. В любом случае, если произойдет ядерная война, тараканам будет намного хуже, чем мучным жукам.

"У нас есть несколько свидетельств того, что тараканы довольно устойчивые к гамма-излучению, хотя они не самые выносливые среди насекомых", — рассказал биолог-эволюционист Марк Элгар.