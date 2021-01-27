Таргани не єдині комахи, здатні пережити ядерну війну, — учені

Провівши кілька експериментів, експерти встановили, що борошняні жуки набагато витриваліші, ніж таргани.

Під час холодної війни, коли люди вивчали інструкцію про те, як правильно сховатися під стільцем, щоб пережити можливий ядерний вибух, їх зігрівала думка про те, що: "Хоч я і загину, однак, принаймні, таргани зможуть вижити та сформувати своє власне суспільство", пише IFLS Science.

Так, дійсно, таргани отримали репутацію тварин, які здатні пережити ядерну війну. Так, наприклад, вони одні з небагатьох істот, які можуть вижити без голови. Згідно з дослідженнями вчених, після знеголовлювання вони здатні прожити кілька досить заплутаних тижнів.

Таргани не мають розгалуженої системи кровоносних судин. Їх знеголовлення не призводить до втрати крові та падіння кров'яного тиску, а також не ускладнює транспорт кисню й поживних речовин до життєво важливих тканин та органів.

Дихають вони через дихальця (маленькі отвори на кожному сегменті тіла) і звичайно мозок не контролює це дихання, унаслідок чого кров не розносить кисень по всьому тілу. Більш того, таргану достатньо поїсти один раз і жити після цього без їжі кілька тижнів, а нервові вузли, розміщені по всьому їхньому тілу, дозволяють продовжувати реагувати на подразників.

Але чи правда, що ці маленькі істоти зможуть пережити ядерну війну? Коротка відповідь на це питання — певною мірою, так.

Після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі в 1945 році, тарганів знайшли серед численних уламків, однак варто зазначити, що деякі люди теж змогли пережити вибух (щоправда багато хто з них незабаром померли від радіаційного випромінювання).

Проте ніяких записів про те, що хто-небудь відстежував здоров'я тарганів після їх виживання не збереглося. Люди ж, однак, випробували їхню стійкість до радіації до і після цих ядерних вибухів, залучивши команду з телепередачі "Руйнівники міфів".

Протягом місяця вони піддавали різні групи тарганів, дрозофіл звичайних і борошняних жуків впливу 1 тис., 10 тис. і 100 тис. рад (одиниця поглиненої дози випромінювання).

Після випробування 10% тарганів із групи 10 тис. рад залишилися живі, що у 10 разів перевищує смертельну дозу для людини. Однак жодному з них не вдалося подолати 100 тис. рад.

Що не скажеш про борошняних жуків, які змогли це зробити, 10% з них пережили 100 тис. рад протягом повних 30 днів експерименту, довівши, що вони набагато витриваліші, ніж таргани.

Однак в експерименті не розглядалося, чи можуть випроміненеі комахи створювати життєздатне потомство. У будь-якому випадку, якщо станеться ядерна війна, тарганам буде набагато гірше, ніж борошняних жукам.

"У нас є кілька свідчень того, що таргани досить стійкі до гамма-випромінювання, хоча вони не найвитриваліші серед комах", — розповів біолог-еволюціоніст Марк Елгар.