В 2021 году стрелки Часов Судного дня остановили за 100 секунд до армагеддона

Ученые приняли решение остановить часы в этом году, как предупреждение для всего человечества.

Несмотря на непростой 2020 год, человечество остановилось на пути к армагеддону, по крайней мере, согласно Часам Судного дня. Об этом сообщает LiveScience.

В этом году стрелки Часов Судного дня не будут двигаться вперед, они продолжат показывать время, которое было установлено в прошлом году: 100 секунд до полуночи. Такое решение принял Бюллетень ученых-атомщиков (BAS), глобальная организация экспертов в области науки и политики.

Плохая новость заключается в том, что человечество ближе к армагеддону, чем когда-либо с тех пор, как были впервые заведены часы 60 лет назад.

В свете пандемии коронавируса, недостаточного прогресса в ликвидации ядерного оружия и борьбы с изменением климата, BAS решил остановить часы в качестве предупреждения и "тревожного сигнала", говорится в заявлении представителей BAS.

В списке проблем, с которыми столкнулось человечество, конечно же, лидирует пандемия коронавируса.

"Правительства всего мира отказались от своей ответственности, отказались сотрудничать и, следовательно, не смогли защитить здоровье и благополучие своих граждан", – говорит президент и главный исполнительный директор BAS Рэйчел Бронсон.

Глобальные выбросы углерода, основной фактор изменения климата, вызванного деятельностью человека, временно снизились примерно на 17% из-за пандемии, "но в значительной степени восстановились", заявила профессор экологических исследований Массачусетского технологического института, а также член Совета BAS Science and Security Сьюзан Соломон.

К концу 2020 года выбросы были примерно на 4% ниже, чем годом ранее и ожидается, что их объем будет расти по мере выхода мира из пандемии. Соломон отмечает, что сокращение выбросов из-за пандемии не является устойчивым планом на будущее.

Один из самых давних и больших рисков для человечества – ядерное оружие, по-прежнему остается "неприемлемо высоким". По словам члена правления BAS Стива Феттера, США потратили более 1 трлн долларов на модернизацию и развитие своих программ по созданию ядерного оружия. У России имеется около 1000 единиц ядерного оружия, "которое может быть запущено за считанные минуты", а такие страны, как Китай, Индия, Северная Корея и Пакистан, продолжают расширять свои арсеналы, добавляет эксперт.

"Модернизация и расширение ядерных арсеналов в нескольких странах в сочетании с отсутствием дипломатических усилий по снижению ядерных рисков увеличили вероятность катастрофы. По нашей оценке, вероятность того, что мир столкнется с ядерной войной увеличилась в 2020 году", – говорит Феттер.

Чтобы ежегодно устанавливать время на Часах Судного дня, Совет по науке и безопасности BAS консультируется с Советом авторов Бюллетеня, из которых 13 членов являются лауреатами Нобелевской премии. Совет дает экспертную оценку угрозам, которые появляются на мировой арене.

В 2018 году минутная стрелка часов переместилась в перед и показала две минуты до полуночи – последний раз, когда стрелки подходили так близко к концу с 1953 года. Тогда США и бывший СССР провели испытания первых водородных бомб с разницей всего в шесть месяцев.

Время на Часах Судного дня останавливалось в 2019 году, но снова пошло вперед в 2020 году.

"Несмотря на то, что стрелки Часов Судного дня остаются неподвижны – пока что экзистенциональные угрозы человечеству продолжают расти", – заявила лауреат Нобелевской премии мира Эллен Джонсон-Серлиф, 24-й президент Либерии и сопредседатель Всемирной организации здравоохранения.

"То, что мы все пережили за последний год, показывает, что мы больше не можем терять времени. Будущие поколения не поймут и не простят дальнейшего бездействия при таких серьезных угрозах", – говорит Серлиф.

Когда Часы Судного дня дебютировали на обложке журнала BAS в 1947 году, их минутная стрелка была расположена на отметке без семи минут до полуночи. В то время ядерное оружие считалось главной проблемой человечества.