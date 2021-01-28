У 2021 році стрілки Годинника Судного дня зупинили за 100 секунд до Армагеддону
Вчені вирішили зупинити годинник цього року як попередження для всього людства.
Незважаючи на непростий 2020 рік, людство зупинилося на шляху до Армагеддону, принаймні, згідно з Годинником Судного дня. Про це повідомляє LiveScience.
Цього року стрілки Годинника Судного дня не рухатимуться вперед, вони продовжать показувати час, який було встановлено минулого року: 100 секунд до опівночі. Таке рішення ухвалив Бюлетень вчених-атомників (BAS), Всесвітня організація експертів у галузі науки і політики.
Погана новина полягає в тому, що людство ближче до Армагеддону, ніж будь-коли з тих пір, коли годинник вперше завели 60 років тому.
У світлі пандемії коронавірусу, недостатнього прогресу в ліквідації ядерної зброї та боротьби зі зміною клімату, BAS вирішив зупинити годинник як попередження і "тривожний сигнал", йдеться в заяві представників BAS.
У списку проблем, з якими зіткнулося людство, звичайно ж, лідирує пандемія коронавірусу.
"Уряди усього світу відмовилися від своєї відповідальності, відмовилися співпрацювати і, отже, не змогли захистити здоров'я та благополуччя своїх громадян", — говорить президент і головний виконавчий директор BAS Рейчел Бронсон.
Глобальні викиди вуглецю, основний фактор зміни клімату, викликаного діяльністю людини, тимчасово знизилися приблизно на 17% через пандемію, "але значною мірою відновилися", заявила професорка екологічних досліджень Массачусетського технологічного інституту, а також членкиня Ради BAS Science and Security Сузан Соломон .
До кінця 2020 року викиди були приблизно на 4% нижчими, ніж роком раніше й очікується, що їх обсяг зростатиме в міру виходу світу з пандемії. Соломон зазначає, що скорочення викидів через пандемію не є стійким планом на майбутнє.
Один із найдавніших і великих ризиків для людства — ядерна зброя, як і раніше, залишається "неприйнятно високим". За словами члена правління BAS Стіва Феттера, США витратили понад 1 трлн доларів на модернізацію і розвиток своїх програм зі створення ядерної зброї. У Росії є близько 1 000 одиниць ядерної зброї, "яке може запустити за лічені хвилини", а такі країни, як Китай, Індія, Північна Корея і Пакистан, продовжують розширювати свої арсенали, додає експерт.
"Модернізація і розширення ядерних арсеналів у декількох країнах у поєднанні з відсутністю дипломатичних зусиль щодо зниження ядерних ризиків збільшили ймовірність катастрофи. За нашою оцінкою, ймовірність того, що світ зіткнеться з ядерною війною збільшилася в 2020 році", — говорить Феттер.
Аби щороку встановлювати час на Годиннику Судного дня, Рада з науки і безпеки BAS консультується з Радою авторів Бюлетеня, з яких 13 членів є лауреатами Нобелівської премії. Рада дає експертну оцінку погрозам, які з'являються на світовій арені.
У 2018 році хвилинна стрілка годинника перемістилася в перед і показала дві хвилини до опівночі — востаннє, коли стрілки підходили так близько до кінця з 1953 року. Тоді США і колишній СРСР провели випробування перших водневих бомб із різницею всього в шість місяців.
Час на Годиннику Судного дня зупинявся в 2019 році, але знову пішов уперед у 2020 році.
"Незважаючи на те, що стрілки Годинника Судного дня залишаються нерухомі — поки що екзистенційні загрози людству продовжують зростати", — заявила лауреатка Нобелівської премії миру Еллен Джонсон-Серліф, 24-а президентка Ліберії і співголова Всесвітньої організації охорони здоров'я.
"Те, що ми все пережили за останній рік, показує, що ми більше не можемо втрачати часу. Майбутні покоління не зрозуміють і не пробачать подальшого бездіяльності за таких серйозних загроз", — говорить Серліф.
Коли Годинник Судного дня дебютував на обкладинці журналу BAS у 1947 році, їхня хвилинна стрілка була розташована на позначці за сім хвилин до півночі. У той час ядерна зброя вважалася головною проблемою людства.