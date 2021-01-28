Во льдах Антарктиды нашли редкий для Земли, но распространенный на Марсе минерал

Крупинки минерала обнаружили в керне льда длиной около 1600 метров.

Ученые обнаружили во льдах Антарктиды минерал, который редко встречается на Земле, но в изобилии на Марсе. Об этом сообщает журнал Science.

По данным NASA, желто-коричневый минерал, называемый ярозитом, образовывается в кислой среде и ему необходима вода. Эти условия крайне сложно отыскать на теперешней Красной планете. Тем не менее, после того, как марсоход Opportunity впервые обнаружил ярозит на Марсе в 2004 году, минерал был найден и других местах на Красной планете. После этого, ученые выдвинули множество теорий о том, как этот минерал стал таким распространенным на Марсе.

Некоторые предположили, что миллиарды лет назад, когда планету покрывал лед, в нем могла оказаться пыль, содержащая необходимые минералы для образования ярозита.

"Марс – очень пыльное место, там буквально все покрыто пылью", – говорит автор исследования, геолог из Миланского университета Бикокка Джованни Бакколо.

Лед действительно мог обеспечить влажную среду, необходимую для превращения выли в ярозит, но ученые никогда не видели, чтобы пыль и лед химически реагировали для образования минерала.

Все изменилось, когда исследователи нашли частицы ярозита, запертые во льдах Антарктиды, что помет подтвердить вышеизложенную теорию.

На Земле ярозит является редким минералом, который появляется в горных отложениях, подверженных воздействию дождей и ветра. По данным NASA, он также может образовываться возле жерл вулканов. Бакколо и его коллеги совсем не ожидали найти этот минерал в Антарктиде. Частицы ярозита были найдены в керне длиной около 1600 метров, их размер был меньше песчинок. По словам ученых, крупинки ярозита были погребены в самых глубоких слоях льда.

Изучив частицы с помощью электронного микроскопа, команда пришла к выводу, что ярозит образовался в карманах во льду. Такая находка намекает на то, что минерал образовался таким же образом и на Марсе. Правда, на Красной планете ярозит представляет из себя "отложения толщиной до нескольких метров", а не в виде нескольких редки крупинок, как на Земле, говорит геохимик из Университета Оклахомы Меган Элвуд Мэдден.

Подобные массивные плиты ярозита могли образоваться на Марсе, потому что Красная планета более пыльная, чем Антарктида, и дает больше сырья для образования минерала, отметил Бакколо.

"Это всего лишь первый шаг на пути к установлению связи между глубокими антарктическими льдами и марсианской средой", – подытожил ученый.