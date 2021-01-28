У льодах Антарктиди знайшли рідкісний для Землі, але поширений на Марсі мінерал

Крупинки мінералу виявили в керні льоду завдовжки близько 1600 метрів.

Учені виявили в льодах Антарктиди мінерал, який рідко зустрічається на Землі, але поширений на Марсі. Про це повідомляє журнал Science.

За даними NASA, жовто-коричневий мінерал, званий ярозитом, утворюється в кислому середовищі і йому необхідна вода. Ці умови вкрай складно відшукати на теперішній Червоній планеті. Проте, після того, як марсохід Opportunity вперше виявив ярозит на Марсі у 2004 році, мінерал був знайдений і в інших місцях на Червоній планеті. Після цього вчені висунули безліч теорій про те, як цей мінерал став таким поширеним на Марсі.

Дехто припустив, що мільярди років тому, коли планету покривав лід, у ньому міг опинитися пил, що містить необхідні мінерали для освіти ярозиту.

"Марс — дуже запилене місце, там буквально все покрито пилом", — говорить автор дослідження, геолог з Міланського університету Бікокка Джованні Бакколо.

Лід дійсно міг забезпечити вологе середовище, необхідне для перетворення вили в ярозит, але вчені ніколи не бачили, щоб пил і лід хімічно реагували для утворення мінералу.

Усе змінилося, коли дослідники знайшли частинки ярозиту, замкнені в льодах Антарктиди, щоб потім підтвердити вищевикладену теорію.

На Землі ярозит є рідкісним мінералом, що з'являється в гірських відкладеннях, схильних до впливу дощів і вітру. За даними NASA, він також може утворюватися біля жерл вулканів. Бакколо і його колеги зовсім не очікували знайти цей мінерал в Антарктиді. Частинки ярозита були знайдені в керні завдовжки близько 1600 метрів, їх розмір був меншим за піщинки. За словами вчених, крупинки ярозиту були поховані в найглибших шарах льоду.

Вивчивши частки за допомогою електронного мікроскопа, команда дійшла до висновку, що ярозит утворився в кишенях льоду. Така знахідка натякає на те, що мінерал утворився таким же чином і на Марсі. Правда, на Червоній планеті ярозит вдає із себе "відкладення завтовшки до декількох метрів", а не у вигляді кількох рідкісні крупинок, як на Землі, говорить геохімік з Університету Оклахоми Меган Елвуд Медден.

Подібні масивні плити ярозиту могли утворитися на Марсі, тому що Червона планета більше запилена, ніж Антарктида, і дає більше сировини для утворення мінералу, зазначив Бакколо.

"Це всього лише перший крок на шляху до встановлення зв'язку між глибокими антарктичними льодами і марсіанським середовищем", — підсумував учений.