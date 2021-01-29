Астрономы сделали самые четкие снимки Луны и собираются рассмотреть Уран с Нептуном

Ученые успешно протестировали радиолокационный передатчик, который позволит заглянуть на задворки Солнечной системы.

Астрономы сделали потрясающие радиолокационные изображения Луны с высоким разрешением, используя экспериментальный инструмент на наземном телескопе. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, новая концепция прокладывает путь для более мощного радиолокационного телескопа, который смог бы увидеть Нептун.

Новая технология была разработана обсерваторией Грин-Бэнк (GBO), Национальной радиоастрономической обсерваторией США (NRAO) и компанией Raytheon Intelligence & Space.

Экспериментальный радиолокационный передатчик был установлен на радиотелескопе Грин-Бэнк (GBT), что позволило ему направить радиолокационные сигналы в космос. Затем отраженные сигналы улавливают серией радиоантенн на Земле, установленных по всей Северной Америке, и обрабатываются для получения изображений.

Фото: Sophia Dagnello, NRAO/GBO/Raytheon/AUI/NSF/USGS

Команда провела первое испытание концепции, и результаты оказались невероятными. Полученное крупномасштабное изображении Луны позволяет увеличивать масштаб отдельных деталей на поверхности, вплоть до объектов размером до 5 м в ширину. Например, недалеко от места посадки миссии Apollo 15 можно отчетливо увидеть древнюю лавовую трубу под названием Хэдли Рилль, извивающуюся между горами и кратером по соседству.

Основываясь на этом тесте, команда собирается разработать радарную систему мощностью 500 кВт, которая сможет отображать более далекие объекты в Солнечной системе. В конечном итоге, по словам исследователей, радиолокационный телескоп нового поколения сможет давать изображения объектов на таких удаленных планетах, как Уран и Нептун.

"Запланированная система станет шагом вперед в радиолокационной науке, позволяя получить доступ к невидимым ранее особенностям Солнечной системы прямо здесь, на Земле", – говорит глава обсерватории Грин-Бэнк Карен О’Нил.