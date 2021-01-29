Вокруг двух протозвезд найдены важные строительные элементы жизни

Группа астрономов обнаружила рядом с молодыми звездами пребиотические молекулы.

Группа астрономов нашла пребиотические молекулы рядом с несколькими молодыми звездами, которые могут стать началом зарождения жизни. Об этом сообщает Space.com.

Одним из многих отличительных факторов, отделяющих живое от неживого, является способность жизни использовать различные молекулярные инструменты для хранения, транспортировки и высвобождения энергии. Клетки в нашем теле – это настоящая химическая цивилизация в миниатюре, с ДНК и РНК, белками и липидами.

Но все эти сложные молекулы основаны на нескольких перекурсорах, известных как пребиотики.

Например, органическое соединение метилизоцианат (CH3NCO) и гликолонитрил (HOCH2CN) являются изомерами друг друга. По отдельности они чрезвычайно опасны для здоровья человека. Метилизоцианат очень едкий, а гликолонитрил быстро разлагается на формальдегид и цианистый водород.

Но вместе они играют ключевую роль на этапах зарождения жизни. Они участвуют в формировании пептидных структур (для образования белков) и аденина, который является одним из четырех оснований генетического кода нашей ДНК.

Недавно астрономы нашли доказательства того, что эти две молекулы пребиотиков находятся в глубоком космосе. Ученые нашли эти образования рядом с двумя протозвездами под названием Serpens SMM1-a и IRAS 16293B.

Протозвезды – это еще не совсем звезды, они находятся на стадии формирования в облаках пыли и газа, которые не достигли необходимой плотности и температуры для запуска ядерного синтеза. Наблюдения за такими звездами крайне важны, так как ученые предполагают, что именно из такого прото-супа возникают планеты.

Для идентификации молекул, астрономы использовали метод, называемый спектроскопией. С помощью комплекса радиотелескопов ALMA ученые изучили свет, исходящий от протозвезд. В этом свете присутствуют намеки на всевозможные молекулы и элементы, каждый из которых оставляет свой собственный отпечаток длины волны. Сопоставляя эти опечатки, астрономы смогли найти пребиотики.

Как оказалось, в молодой формирующейся системе присутствуют важные ингредиенты для жизни. Это означает, что если в системах появятся планеты, и на них будут подходящие условия, тогда у жизни уже будут два основных ингредиента.

Ученые добавляют, что метилизоцианат и гликолонитрил не летают по Вселенной в поисках подходящей звездной системы. Исследования облаков межзвездного газа ранее не обнаруживали этих молекул, а это говорит о том, что протозвездам пришлось каким-то образом самостоятельно их "приготовить".

Астрономы полагают, что в случае с SMM1-a, протозвезда в недавнем прошлом пережила период затишья, когда ледяная пыль окружила звезду, но не растаяла. Это положило начало химическим реакциям, где элементы менялись местами в интересных молекулярных комбинациях.