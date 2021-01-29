Навколо двох протозірок знайдені важливі будівельні елементи життя

Група астрономів виявила поруч з молодими зірками пребіотичні молекули.

Група астрономів знайшла пребіотичні молекули поруч з кількома молодими зірками, які можуть стати початком зародження життя. Про це повідомляє Space.com.

Одним з багатьох відмінних чинників, що відокремлюють живе від неживого, є здатність життя використовувати різні молекулярні інструменти для зберігання, транспортування і вивільнення енергії. Клітини в нашому тілі — це справжня хімічна цивілізація в мініатюрі з ДНК і РНК, білками і ліпідами.

Але всі ці складні молекули засновані на декількох прекурсорах, відомих як пребіотики.

Наприклад, органічна сполука метилізоціаната (CH3NCO) і гліколонітрила (HOCH2CN) є ізомерами один одного. Окремо вони надзвичайно небезпечні для здоровʼя людини. Метилізоціанат дуже їдкий, а гліколонітрил швидко розкладається на формальдегід і ціанистий водень.

Але разом вони відіграють ключову роль на етапах зародження життя. Вони беруть участь у формуванні пептидних структур (для утворення білків) і аденіну, який є одним з чотирьох підстав генетичного коду нашої ДНК.

Нещодавно астрономи знайшли докази того, що ці дві молекули пребіотиків перебувають у глибокому космосі. Учені знайшли ці утворення поруч з двома протозірками під назвою Serpens SMM1-a і IRAS 16293B.

Протозірки — це ще не зовсім зірки, вони перебувають на стадії формування в хмарах пилу і газу, що не досягли необхідної щільності і температури для запуску ядерного синтезу. Спостереження за такими зірками вкрай важливі, оскільки вчені припускають, що саме з такого протосупу виникають планети.

Для ідентифікації молекул астрономи використовували метод, званий спектроскопією. За допомогою комплексу радіотелескопів ALMA вчені вивчили світло, що виходить від протозірок. У цьому світлі є натяки на всілякі молекули й елементи, кожен з яких залишає свій власний відбиток довжини хвилі. Зіставляючи ці помилки, астрономи змогли знайти пребіотики.

Як виявилося, у молодої системи, що формується, присутні важливі інгредієнти для життя. Це означає, що якщо в системах зʼявляться планети, і на них будуть сприятливі умови, тоді в житті вже будуть два основних інгредієнти.

Учені додають, що метилізоціанат і гліколонітрил не літають по Всесвіту в пошуках зручної зоряної системи. Дослідження хмар міжзоряного газу раніше не виявляли цих молекул, а це говорить про те, що протозірці довелося якимось чином самостійно їх "приготувати".

Астрономи вважають, що у випадку з SMM1-a, протозірка в недавньому минулому пережила період затишшя, коли крижаний пил оточив зірку, але вона не розтанула. Це поклало початок хімічним реакціям, де елементи мінялися місцями в цікавих молекулярних комбінаціях.