В древнем храме ацтеков нашли скрытый барельеф для жертвоприношений (фото)

Мексиканские археологи обнаружили вырезанного в каменном полу беркута у подножия культового храма.

В Мексике в храме ацтеков была обнаружена древняя скульптура беркута, которая вероятно связана с жертвоприношениями. Об этом сообщает LiveScience.

Открытие сделали археологи из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH). Они обнаружили барельеф беркута размером 106 на 70 сантиметров, что делает скульптуру самой крупной находкой в храме.

Беркут был вырезан на полу у подножия Темпло Майор – культового храма в форме пирамиды, который был построен в самом сердце древней столицы ацтеков Теночтитлан и сейчас располагается в современном Мехико.

Древние художники создали барельеф в середине 15 века во время правления Моктесумы I.

Темпло Майор, также известный как Великий Храм, представлял собой массивное сооружение в форме пирамиды, которое стояло в центре Теночтитлана и было сердцем ацтекской религии и культуры. На его вершине были две часовни, посвященные Уицилопочтли – богу солнца и войны, а также покровителю города – богу дождя Тлалоку. Храм был одним из 78 строений, составлявших священную территорию Теночитлана.

Фото: Mirsa Islas

"Для ацтеков Темпло Майор был центром физической, мифической и духовной вселенных", – говорит историк из Университета Шеффилда в Англии Кэролайн Доддс Пеннок.

Вождь ацтеков Ицкоатль, правивший между 1427 и 1440 годами, первым построил храм в начале 15 века. Последующие правители Монтесума I (правивший с 1440 по 1469 год) и Ахуитзотль (правивший с 1486 по 1502 год) также внесли значительный вклад в храм, часто возводя новые постройки поверх старых.

Барельеф беркута был вырезан в каменном полу одного из строений рядом с Темпло Майор и был перекрыт другим этажом, построенным поверх него во время правления Ахуитзотля.

Фото: Mirsa Islas

"Именно поэтому барельеф сохранился в отличном состоянии. Испанцы никогда не видели этого элемента", – говорит руководитель исследования Родольфо Агилара Тапиа.

Беркут (Aquila chrysaetos), также известный как ицкуаутли, или обсидиановый орел на языке науатль, был важным символом в культуре ацтеков.

"Беркут был священным существом в представлении ацтеков, согласно мифам, он присутствовал при рождении солнца (отсюда черные "опаленные" кончики крыльев) и был символом одного из элитных воинских орденов в ацтекской культуре", – отмечает Пеннок.

Хищную птицу также часто отождествляли с богом Уицилопочтли, и расположение барельефа отсылает к важному мифу, связанному с этим богом.

"Согласно мифам ацтеков, Уицилопочтли победил свою сестру Койолксауки и сбросил ее с горы, где она рассыпалась на куски. Эта история повторялась посредством человеческих жертвоприношений на Темпло Майор, когда тела жертв сбрасывались по ступенькам вниз", – отмечает историк.

По его словам, скульптура орла у подножия Темпло Майор возле статуи Койолксауки, вероятно, была отсылкой к мифу и местом для жертвоприношений.