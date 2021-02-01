У давньому храмі ацтеків знайшли прихований барельєф для жертвоприношень (фото)

Мексиканські археологи виявили вирізаного в кам'яній підлозі беркута біля підніжжя культового храму.

У Мексиці в храмі ацтеків була виявлена стародавня скульптура беркута, яка, ймовірно, пов'язана з жертвопринесеннями. Про це повідомляє LiveScience.

Відкриття зробили археологи з Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH). Вони виявили барельєф беркута розміром 106 на 70 сантиметрів, що робить скульптуру найбільшої знахідкою в храмі.

Беркут був вирізаний на підлозі біля підніжжя Темпл Майор — культового храму у формі піраміди, що був побудований у самому серці давньої столиці ацтеків Теночтітлан і зараз розташовується в сучасному Мехіко.

Стародавні художники створили барельєф у середині 15 століття під час правління Моктесума I.

Темпл Майор, також відомий як Великий Храм був масивною спорудою у формі піраміди, яка стояла в центрі Теночтітлана, і був серцем ацтекської релігії і культури. На його вершині були дві каплиці, присвячені Віцилопочтлі — богу сонця і війни, а також покровителю міста — богові дощу Тлалоку. Храм був одним з 78 будівель, що становлять священну територію Теночітлана.

Фото: храм ацтеков

"Для ацтеків Темпл Майор був центром фізичного, міфічного і духовного всесвітів", — говорить історик з Університету Шеффілда в Англії Керолайн Доддс Пеннок.

Вождь ацтеків Іцкоатль, котрий правив між 1427 і 1440 роками, першим побудував храм на початку 15 століття. Наступні правителі Монтесума I (правив з 1440 по 1469 рік) і Ахуітзотль (правив з 1486 по 1502 рік) також внесли значний вклад у храм, часто зводячи нові споруди поверх старих.

Барельєф беркута був вирізаний у кам'яній підлозі однієї з будівель поруч з Темпл Майором і був перекритий іншим поверхом, побудованим поверх нього під час правління Ахуітзотля.

Фото: барельеф ацтеков

"Саме тому барельєф зберігся у відмінному стані. Іспанці ніколи не бачили цього елемента", — говорить керівник дослідження Родольфо Агілара Тапіа.

Беркут (Aquila chrysaetos), також відомий як іцкуаутлі, або Обсидіановий орел мовою науатль, був важливим символом у культурі ацтеків.

"Беркут був священною істотою в поданні ацтеків, згідно з міфами, він був присутній при народженні сонця (звідси чорні "обпалені" кінчики крил) і був символом одного з елітних військових орденів в ацтекській культурі", — зазначає Пеннок.

Хижого птаха також часто ототожнювали з богом Віцилопочтлі, і розташування барельєфа відсилає до важливого міфу, пов'язаного з цим богом.

"Згідно з міфами ацтеків, Віцилопочтлі переміг свою сестру Койолксаукі і скинув її з гори, де вона розсипалася на шматки. Ця історія повторювалася за допомогою людських жертвоприношень на Темпл Майор, коли тіла жертв скидалися по сходах вниз", — зазначає історик.

За його словами, скульптура орла біля підніжжя Темпл Майор біля статуї Койолксаукі, ймовірно, була відсиланням до міфу і місцем для жертвоприношень.