Последнее свидание. К Земле приблизится мини-луна, прежде чем улететь навсегда

Речь идет о небольшом объекте 2020 SO, который попал на орбиту планеты в прошлом году.

К Земле на этой неделе приблизится мини-луна, прежде чем навсегда улететь в космос. Об этом сообщает Space.com.

Речь идет о небольшом объекте 2020 SO, который попал на орбиту Земли примерно на полпути между нашей планетой и Луной в сентябре 2020 года. Временные спутники планеты обычно называются мини-лунами, но в этом случае, вокруг Земли вращается совсем не космический камень. По данным NASA, это остатки ракетного ускорителя 1960-х годов, оставшегося после миссий American Surveyor на Луну.

Часть ракетного ускорителя ближе всего подошла к Земле 1 декабря. Но "мини-луна" теперь возвращается, чтобы сделать завершающий облет планеты. Последнее сближение объекта с Землей произойдет во вторник, 2 февраля, когда он подойдет к планете на 220 тыс. км, или на 58% пути от Земли до Луны.

После этого, ракетный ускоритель улетит прочь, полностью покинув орбиту Земли к марту 2021 года. Так, мини-луна станет еще одним объектом, вращающимся вокруг Солнца.

NASA утверждает, что объект несколько раз сближался с Землей на протяжении десятилетий. Отмечается, что в 1966 году задняя часть ракеты-носителя Centaur была запущена вместе с лунным зондом Surveyor 2. Ученые выяснили это, сравнив химического состава объекта с другим ракетным ускорителем, который находится на орбите с 1971 года.