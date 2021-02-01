Останнє побачення. До Землі наблизиться міні-місяць, перш ніж полетіти назавжди

Мова йде про невеликий об'єкт 2020 SO, що потрапив на орбіту планети в минулому році.

До Землі на цьому тижні наблизиться міні-місяць, перш ніж назавжди полетіти в космос. Про це повідомляє Space.com.

Мова йде про невеликий об'єкт 2020 SO, що потрапив на орбіту Землі приблизно на півдорозі між нашою планетою і Місяцем у вересні 2020 року. Тимчасові супутники планети зазвичай називаються міні-місяцями, але в цьому випадку навколо Землі обертається зовсім космічний камінь. За даними NASA, це залишки ракетного прискорювача 1960-х років, що залишився після місій American Surveyor на Місяць.

Частина ракетного прискорювача найближче підійшла до Землі 1 грудня. Але "міні-місяць" тепер повертається, щоб зробити завершальний обліт планети. Останнє зближення об'єкта із Землею відбудеться у вівторок, 2 лютого, коли він підійде до планети на 220 тис. км, або на 58% шляху від Землі до Місяця.

Після цього ракетний прискорювач полетить геть, повністю залишивши орбіту Землі до березня 2021 року. Так, міні-місяць стане ще одним об'єктом, що обертається навколо Сонця.

NASA стверджує, що об'єкт кілька разів зближався із Землею протягом десятиліть. Зазначається, що в 1966 році задня частина ракети-носія Centaur була запущена разом з місячним зондом Surveyor 2. Учені з'ясували це, порівнявши хімічний склад об'єкта з іншим ракетним прискорювачем, що розташований на орбіті з 1971 року.