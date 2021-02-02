В Египте археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком (фото)

Необычная находка была сделана в "великой гробнице Осириса".

В Египте археологи нашли 2000-летнюю мумию с золотым языком, она была погребена в месте под названием Тапосирис Магна – "великая гробница Осириса". Об этом сообщает LiveScience.

В Министерстве древностей Египта предполагают, что золотой язык был помещен в мумию, чтобы умерший мог говорить в загробной жизни.

Например, когда мумия с золотым языком столкнулась бы с Осирисом, богом подземного мира, то смогла бы говорить с божеством. Пока остается неизвестным, был ли у покойника дефект речи при жизни, также непонятно, почему язык был сделан из золота.

Фото: Egyptian antiquities ministry

Археологи во главе с Кэтлин Мартинес из Доминиканской Республики обнаружили мумию в одном из 16 захоронений Тапосирис Магна, где также располагаются храмы, посвященные Осирису и Исиде – жене и одновременно сестре Осириса. Ранее археологи обнаружили клад монет, украшенных лицом Клеопатры VII, что позволяет предположить, что храмы использовались во время правления царицы.

Остальные 15 захоронений также были сделаны около 2 тыс. лет назад и содержат уникальные артефакты. В одном из захоронений нашли мумию женщины с посмертной маской, которая покрывает большую часть ее лица. Маска изображает улыбающуюся женщину в головном уборе.

Фото: Egyptian antiquities ministry

Две мумии были найдены вместе с остатками свитков, которые ученые в настоящее время расшифровывают. Также на мумии были найдены золотые украшения Осириса.

Кроме этого, были обнаружены несколько статуй, изображающих людей, похороненных на этом месте. По словам археологов, статуи настолько хорошо сохранились, что на них все еще можно рассмотреть прически и головные уборы.

Фото: Egyptian antiquities ministry

Несмотря на то, что археологи точно не знают, когда захороненные люди умерли, они могут сказать, что их похоронили в то время, когда Египтом правили либо Птолемеи (304 г. до н.э. — 30 г. до н.э.), либо Римская империя, которая захватила страну после смерти Клеопатры VII в 30 г. до н.э.