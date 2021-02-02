В Єгипті археологи знайшли 2 000-річну мумію із золотим язиком (фото)

Незвичайну знахідку помітили у "великій гробниці Осіріса".

В Єгипті археологи знайшли 2 000-річну мумію із золотим язиком, вона була похована в місці під назвою Тапосіріс Магна — "велика гробниця Осіріса". Про це повідомляє LiveScience.

У Міністерстві старожитностей Єгипту припускають, що золотий язик був поміщений в мумію, щоб померлий міг говорити у потойбічному житті.

Наприклад, коли мумія із золотим язиком зіткнулася б з Осірісом, богом підземного світу, то змогла б говорити з божеством. Поки залишається невідомим, чи був у покійника дефект мови при житті, також незрозуміло, чому язик був зроблений із золота.

Фото: мумия с золотым языком

Археологи на чолі з Кетлін Мартінес з Домініканської Республіки виявили мумію в одному із 16 поховань Тапосіріс Магна, де також розташовуються храми, присвячені Осірісу та Ісіді — дружині й одночасно сестрі Осіріса. Раніше археологи виявили скарб монет, прикрашених особою Клеопатри VII, і це дозволяє припустити, що храми використовувалися під час правління цариці.

Решта 15 поховань також були зроблені близько 2 тис. років тому і містять унікальні артефакти. В одному з поховань знайшли мумію жінки з посмертною маскою, яка покриває більшу частину її обличчя. Маска зображує усміхнену жінку в головному уборі.

Фото: посмертная маска

Дві мумії були знайдені разом із залишками сувоїв, які вчені наразі розшифровують. Також на мумії були знайдені золоті прикраси Осіріса.

Крім цього, були виявлені кілька статуй, що зображують людей, похованих на цьому місці. За словами археологів, статуї настільки добре збереглися, що на них все ще можна розглянути зачіски та головні убори.

Фото: статуи в гробницах

Незважаючи на те, що археологи точно не знають, коли захоронені люди померли, вони можуть сказати, що їх поховали в той час, коли Єгиптом правили або Птолемеї (304 р. до н. е. — 30 р. до н. е.), або Римська імперія, яка захопила країну після смерті Клеопатри VII у 30 р. до н. е.