В реликтовой галактике были найдены следы каннибализма и "залежи" темной материи

Астрономы изучили карликовую галактику Tucana II, чьи звезды находятся не на своих местах.

Астрономы открыли горстку звезд на краю древней галактики, что пролило свет на темную материю и указало на ранние случаи галактического каннибализма. Об этом сообщает The Guardian.

Tucana II – это ультратонкая карликовая галактика, находящаяся на расстоянии около 163 тыс. световых лет от Земли, и считается остатком самых ранних галактики во Вселенной. Ученые уже ранее нашли в ней древние звезды, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва.

Теперь же исследователи утверждают, что были обнаружены еще несколько звезд вдали от центра Tucana II.

Открытие сделали ученые из Великобритании, США и Австралии с помощью 1,3-метрового телескопа SkyMapper Австралийского национального университета, а также данных со спутника Gaia.

В общей сложности команда нашла 9 новых звезд, что почти удвоило общее количество звезд в галактике.

Особенность открытия заключалась в том, что найденные звезды находились на расстоянии примерно 3500 световых лет от центра галактики. Остальные звезды Tucana II находятся примерно в 1100 световых годах от центра. В открытых звездах также было обнаружено низкое содержание металлов, что говорит об их древнем происхождении.

Ученые считают, что внешние звезды могли родиться в другой галактике, которая слилась с еще одной, и в результате появилась Tucana II.

Команда добавляет, что удивительно находить звезды так далеко от центра галактики с таким небольшим количеством звезда. Анализ орбит звезд показал, что на их расположение не повлияли другие массивные объекты.

Вместо этого исследователи говорят, что наиболее вероятное объяснение состоит в том, что звезды удерживаются на месте гравитационным притяжением самой галактики.

"Чтобы удержать эти звезды и не допустить, чтобы Млечный Путь притянул их к себе, Tucana II должна иметь очень большую массу", – говорит автор исследования из Университета Суррея Денис Эркал.

Однако при таком небольшом количестве звезд в галактики это означает, что Tucana II должна содержать примерно в 4 раза больше темной материи, чем считалось ранее.

По словам ученых, это означает, что самые ранние галактики могли быть гораздо крупнее, чем предполагалось.

Профессор Джастин Рид из Университета Суррея говорит, что исследований подтвердило давнюю теорию о том, что такие крошечные карликовые галактики окружены огромным невидимым "ореолом" темной материи.

"Это говорит о том, что наши нынешние представления о том, что такое темная материя, находятся на правильном пути. Хотя мы до сих пор не знаем, из чего состоит темная материя, подобные наблюдения приближают нас к ответу", – подытожил Рид.