У реліктовій галактиці були знайдені сліди канібалізму і "поклади" темної матерії

Астрономи вивчили карликову галактику Tucana II, чиї зірки знаходяться не на своїх місцях.

Астрономи відкрили жменьку зірок на краю древньої галактики, що пролило світло на темну матерію і вказало на ранні випадки галактичного канібалізму. Про це повідомляє The Guardian.

Tucana II — це ультратонка карликова галактика, що знаходиться на відстані майже 163 тис. світлових років від Землі, і вважається залишком найраніших галактики у Всесвіті. Учені вже раніше знайшли в ній древні зірки, що утворилися незабаром після Великого вибуху.

Тепер же дослідники стверджують, що були виявлені ще кілька зірок далеко від центру Tucana II.

Відкриття зробили вчені з Великобританії, США та Австралії за допомогою 1,3-метрового телескопа SkyMapper Австралійського національного університету, а також даних із супутника Gaia.

У цілому команда знайшла 9 нових зірок, що майже подвоїло загальну кількість зірок у галактиці.

Особливість відкриття полягала в тому, що знайдені зірки перебували на відстані приблизно 3 500 світлових років від центру галактики. Решта зірок Tucana II знаходяться приблизно в 1 100 світлових роках від центру. У відкритих зірках також було виявлено низький вміст металів, що говорить про їх давнє походження.

Учені вважають, що зовнішні зірки могли народитися в іншій галактиці, яка злилася із ще однією, і внаслідок з'явилася Tucana II.

Команда додає, що дивно знаходити зірки так далеко від центру галактики з такою невеликою кількістю зірок. Аналіз орбіт зірок показав, що на їх розташування не вплинули інші масивні об'єкти.

Замість цього дослідники говорять, що найбільш вірогідне пояснення полягає в тому, що зірки утримуються на місці гравітаційним притяганням самої галактики.

"Щоб утримати ці зірки і не допустити, щоб Чумацький Шлях притягнув їх до себе, Tucana II повинна мати дуже велику масу", — говорить автор дослідження з Університету Суррея Денис Еркан.

Однак за такої невеликої кількості зірок у галактики це означає, що Tucana II повинна містити приблизно в 4 рази більше темної матерії, ніж вважалося раніше.

За словами вчених, це означає, що найраніші галактики могли бути набагато більшими, ніж передбачалося.

Професор Джастін Рід з Університету Суррея каже, що дослідження підтвердило давню теорію про те, що такі крихітні карликові галактики оточені величезним невидимим "ореолом" темної матерії.

"Це говорить про те, що наші нинішні уявлення про те, що таке темна матерія, знаходяться на правильному шляху. Хоча ми до сих пір не знаємо, з чого складається темна матерія, подібні спостереження наближають нас до відповіді", — підсумував Рід.