Неандертальцы не вымерли, а просто смешались с Homo Sapience, – ученые
Исследователи нашли доказательства скрещивания двух видов.
Ученые утверждают, что доисторические зубы, найденные на древней стоянке на острове Джерси, имеют признаки скрещивания неандертальцев с Homo Sapience. Об этом сообщает ВВС.
Недавно британские специалисты повторно изучили 13 зубов, найденных в период между 1910 и 1911 годами на месте древней стоянки Ла-Котт-де-Сен-Брелад, на острове в проливе Ла-Манш.
На протяжении долгого времени они считались типично неандертальскими образцами зубов, но повторный анализ обнаружил упущенные раннее особенности.
Неандертальцы возникли около 400 тыс. лет назад и населяли обширную территорию от Западной Европы до Сибири. Как правило, они были ниже и коренастее современных людей, с массивной надбровной дугой.
Окончательно неандертальцы исчезли около 40 тыс. лет назад, когда в Европе обосновались анатомически современный вид людей (Homo sapiens), прибывший из Африки.
Но два вида людей сосуществовали на протяжении как минимум 5 тыс. лет.
В новом исследовании ученые использовали для анализа компьютерную томографию, которая показала, что зубы принадлежат двум взрослым особям не совсем похожим на неандертальцев.
Хотя все экземпляры зубов имели некоторые характеристики неандертальцев, их форма и другие особенности больше походили на зубы современных людей.
"Учитывая, что современные люди частично соседствовали с неандертальцами в некоторых частях Европы 45 тыс. лет назад, необычные формы зубов предполагают, что у них могло быть двойное происхождение – от неандертальцев и современных людей", – говорит руководитель исследования из Музея естественной истории в Лондоне Крис Стрингер.
Считается, что человеческим зубам около 48 тыс. лет, достаточно близко к предполагаемой дате вымирания неандертальцев.
На основе находки, ученые считают, что неандертальцы могли не вымереть в традиционном смысле, а были просто поглощены современными человеческими популяциями.
"Теперь этот сценарий должен быть серьезно проанализирован. Слово "вымерший" начинает терять свое значение, когда мы наблюдаем множественные эпизоды смешения и сохранения значительной части неандертальской ДНК у людей за пределами Африки к югу от Сахары", – отмечают ученые.
Известно, что неандертальцы внесли 2-3% своего генома в ДНК современных людей.
"Идея гибридной популяции может быть проверена путем извлечения древней ДНК из найденных зубов, чем сейчас и занимается команда", – подытожил Стрингер.