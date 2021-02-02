Неандертальцы не вымерли, а просто смешались с Homo Sapience, – ученые

Исследователи нашли доказательства скрещивания двух видов.

Ученые утверждают, что доисторические зубы, найденные на древней стоянке на острове Джерси, имеют признаки скрещивания неандертальцев с Homo Sapience. Об этом сообщает ВВС.

Недавно британские специалисты повторно изучили 13 зубов, найденных в период между 1910 и 1911 годами на месте древней стоянки Ла-Котт-де-Сен-Брелад, на острове в проливе Ла-Манш.

На протяжении долгого времени они считались типично неандертальскими образцами зубов, но повторный анализ обнаружил упущенные раннее особенности.

Неандертальцы возникли около 400 тыс. лет назад и населяли обширную территорию от Западной Европы до Сибири. Как правило, они были ниже и коренастее современных людей, с массивной надбровной дугой.

Окончательно неандертальцы исчезли около 40 тыс. лет назад, когда в Европе обосновались анатомически современный вид людей (Homo sapiens), прибывший из Африки.

Но два вида людей сосуществовали на протяжении как минимум 5 тыс. лет.

В новом исследовании ученые использовали для анализа компьютерную томографию, которая показала, что зубы принадлежат двум взрослым особям не совсем похожим на неандертальцев.

Фото: JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION

Хотя все экземпляры зубов имели некоторые характеристики неандертальцев, их форма и другие особенности больше походили на зубы современных людей.

"Учитывая, что современные люди частично соседствовали с неандертальцами в некоторых частях Европы 45 тыс. лет назад, необычные формы зубов предполагают, что у них могло быть двойное происхождение – от неандертальцев и современных людей", – говорит руководитель исследования из Музея естественной истории в Лондоне Крис Стрингер.

Считается, что человеческим зубам около 48 тыс. лет, достаточно близко к предполагаемой дате вымирания неандертальцев.

На основе находки, ученые считают, что неандертальцы могли не вымереть в традиционном смысле, а были просто поглощены современными человеческими популяциями.

"Теперь этот сценарий должен быть серьезно проанализирован. Слово "вымерший" начинает терять свое значение, когда мы наблюдаем множественные эпизоды смешения и сохранения значительной части неандертальской ДНК у людей за пределами Африки к югу от Сахары", – отмечают ученые.

Известно, что неандертальцы внесли 2-3% своего генома в ДНК современных людей.

"Идея гибридной популяции может быть проверена путем извлечения древней ДНК из найденных зубов, чем сейчас и занимается команда", – подытожил Стрингер.