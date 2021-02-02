Неандертальці не вимерли, а просто змішалися з Homo Sapience, — учені

Дослідники знайшли докази схрещування двох видів.

Учені стверджують, що доісторичні зуби, знайдені на древній стоянці на острові Джерсі, мають ознаки схрещування неандертальців із Homo Sapience. Про це повідомляє ВВС.

Нещодавно британські фахівці повторно вивчили 13 зубів, знайдені в період між 1910 і 1911 роками на місці древньої стоянки Ла-Котт-де-Сен-Брелад, на острові в протоці Ла-Манш.

Протягом довгого часу вони вважалися типово неандертальськими зразками зубів, але повторний аналіз виявив втрачені раніше особливості.

Неандертальці виникли майже 400 тис. років тому і населяли велику територію від Західної Європи до Сибіру. Як правило, вони були нижчими та кремезнішими, ніж сучасні люди, із масивною надбрівною дугою.

Остаточно неандертальці зникли майже 40 тис. років тому, коли в Європі влаштувався анатомічно сучасний вид людей (Homo sapiens), який прибув з Африки.

Але два види людей співіснували протягом мінімум 5 тис. років.

У новому дослідженні вчені використовували для аналізу комп'ютерну томографію, яка показала, що зуби належать двом дорослим особинам не зовсім схожим на неандертальців.

Фото: зубы неандертальцев

Хоча всі екземпляри зубів мали деякі характеристики неандертальців, їх форма та інші особливості більше були схожі на зуби сучасних людей.

"З огляду на, що сучасні люди частково були сусідами з неандертальцями в деяких частинах Європи 45 тис. років тому, незвичайні форми зубів припускають, що у них могло бути подвійне походження — від неандертальців і сучасних людей", — говорить керівник дослідження з Музею природної історії в Лондоні Кріс Стрінгер.

Вважається, що людським зубам приблизно 48 тис. років, а це досить близько до передбачуваної дати вимирання неандертальців.

На основі знахідки, учені вважають, що неандертальці могли не вимерти в традиційному сенсі, а були просто поглинені сучасними людськими популяціями.

"Тепер цей сценарій повинен бути серйозно проаналізовано. Слово "вимерлий" починає втрачати своє значення, коли ми спостерігаємо множинні епізоди змішування та збереження значної частини неандертальської ДНК у людей за межами Африки на південь від Сахари", — зазначають вчені.

Відомо, що неандертальці внесли 2-3% свого генома в ДНК сучасних людей.

"Ідея гібридної популяції може бути перевірена шляхом вилучення древньої ДНК зі знайдених зубів, чим зараз і займається команда", — підсумував Стрінгер.