Ракета-носитель, с 1966 курсирующая вокруг Земли, в этом году отправится в свободный полет

Ранее ракету-носитель Centaur из миссии Surveyor 2, которая произошла в 1966 году, считали астероидом

Космический мусор, а именно ракета-носитель Centaur из миссии Surveyor 2 1966 года, застрявшая на орбите Земли, в 2021 году наконец отправится в открытый космос. Об этом сообщает NASA, пишет Daily Mail.

Впервые о загадочном объекте заговорили в сентябре 2020 года, тогда космический мусор приняли за астероид. Однако объект приблизился на 48 тысяч километров в декабре прошлого года, что позволило изучить ее более тщательно. Оказалось, что это ракета-носитель Centaur из миссии Surveyor 2. Аппарат был запущен 20 сентября 1966 года с мыса Канаверал (штат Флорида), на борту ракеты Атлас-Центавр. Отказ одного из корректирующих двигателей привел к потере связи с аппаратом, вследствие чего произошла авария 22 сентября.

[ + – ] Взелт ракета-носителя Centaur в 1966 году

Surveyor 2 был вторым аппаратом серии, направленным на поверхность Луны с целью передать фотографии лунной поверхности для определения характеристик лунного рельефа, необходимые для программы "Аполлон" Кроме передачи фотографий, Сервейер-2 планировал выполнить "отскок", чтобы сфотографировать собственную посадочную площадку.

[ + – ] Космический аппарат Surveyor 2, разбившийся на Луне

Расследование показало, что авария произошла в районе "Центрального Залива" на поверхности Луны, всего в 130 км от места предполагаемой посадки. Во время маневра, один корректирующий двигатель не удалось зажечь, и вследствие несбалансированной тяги, корабль начал падать на поверхность Луны. Все попытки спасти миссию не удались. Связь с космическим кораблем была потеряна 22 сентября.

Предполагается, что космический аппарат рухнул в кратер Коперник. Точное место катастрофы корабля неизвестно.

А ракета-носитель застряла на орбите Земли, где и курсировала вокруг нашей планеты на протяжении долгих лет.

[ + – ] Снимок ракеты-носителя Centaur/Все фото: NASA

Однако в 2021 году ее долгих полет завершится, с 2 февраля орбита космического мусора будет смещаться все дальше и дальше, пока в марте она не сорвется с орбиты и не отправится в свободный полет.