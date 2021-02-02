Ракета-носій, що з 1966 курсує навколо Землі, цьогоріч відправиться у вільний політ
Раніше ракету-носій Centaur з місії Surveyor 2, яка сталася в 1966 році, вважали астероїдом.
Космічне сміття, а саме ракета-носій Centaur із місії Surveyor 2 1966 року народження, що застрягла на орбіті Землі, у 2021 році нарешті відправиться у відкритий космос. Про це повідомляє NASA, пише Daily Mail.
Уперше про загадковий об'єкт заговорили у вересні 2020 року, тоді космічне сміття вважали астероїдом. Однак об'єкт наблизився на 48 тисяч кілометрів у грудні минулого року, що дозволило вивчити її більш ретельно. Виявилося, що це ракета-носій Centaur з місії Surveyor 2. Апарат був запущений 20 вересня 1966 з мису Канаверал (штат Флорида), на борту ракети Атлас-Центавр. Відмова одного з коригувальних двигунів привело до втрати зв'язку з апаратом, унаслідок чого сталася аварія 22 вересня.
Surveyor 2 був другим апаратом серії, спрямованим на поверхню Місяця з метою передати фотографії місячної поверхні для визначення характеристик місячного рельєфу, необхідні для програми "Аполлон". Крім передачі фотографій, Сервеєр-2 планував виконати "відскік", щоб сфотографувати власний посадочний майданчик.
Розслідування показало, що аварія сталася біля "Центральної Затоки" на поверхні Місяця, усього в 130 км від місця передбачуваної посадки. Під час маневру, один коригувальний двигун не вдалося запалити, і внаслідок незбалансованої тяги, корабель почав падати на поверхню Місяця. Усі спроби врятувати місію не вдалися. Зв'язок із космічним кораблем був втрачений 22 вересня.
Передбачається, що космічний апарат впав у кратер Коперник. Точне місце катастрофи корабля невідомо.
А ракета-носій застрягла на орбіті Землі, де й курсувала навколо нашої планети протягом довгих років.
Однак у 2021 році її довгих політ завершиться, з 2 лютого орбіта космічного сміття зміщуватиметься все далі й далі, поки в березні вона не зірветься з орбіти і не відправиться у вільний політ.