Ракета-носій, що з 1966 курсує навколо Землі, цьогоріч відправиться у вільний політ

Раніше ракету-носій Centaur з місії Surveyor 2, яка сталася в 1966 році, вважали астероїдом.

Космічне сміття, а саме ракета-носій Centaur із місії Surveyor 2 1966 року народження, що застрягла на орбіті Землі, у 2021 році нарешті відправиться у відкритий космос. Про це повідомляє NASA, пише Daily Mail.

Уперше про загадковий об'єкт заговорили у вересні 2020 року, тоді космічне сміття вважали астероїдом. Однак об'єкт наблизився на 48 тисяч кілометрів у грудні минулого року, що дозволило вивчити її більш ретельно. Виявилося, що це ракета-носій Centaur з місії Surveyor 2. Апарат був запущений 20 вересня 1966 з мису Канаверал (штат Флорида), на борту ракети Атлас-Центавр. Відмова одного з коригувальних двигунів привело до втрати зв'язку з апаратом, унаслідок чого сталася аварія 22 вересня.

[ + – ] Зліт ракети-носія Centaur у 1966 році

Surveyor 2 був другим апаратом серії, спрямованим на поверхню Місяця з метою передати фотографії місячної поверхні для визначення характеристик місячного рельєфу, необхідні для програми "Аполлон". Крім передачі фотографій, Сервеєр-2 планував виконати "відскік", щоб сфотографувати власний посадочний майданчик.

[ + – ] Космічний апарат Surveyor 2, що розбився на Місяці

Розслідування показало, що аварія сталася біля "Центральної Затоки" на поверхні Місяця, усього в 130 км від місця передбачуваної посадки. Під час маневру, один коригувальний двигун не вдалося запалити, і внаслідок незбалансованої тяги, корабель почав падати на поверхню Місяця. Усі спроби врятувати місію не вдалися. Зв'язок із космічним кораблем був втрачений 22 вересня.

Передбачається, що космічний апарат впав у кратер Коперник. Точне місце катастрофи корабля невідомо.

А ракета-носій застрягла на орбіті Землі, де й курсувала навколо нашої планети протягом довгих років.

[ + – ] Знімок ракети-носія Centaur/Усі фото: NASA

Однак у 2021 році її довгих політ завершиться, з 2 лютого орбіта космічного сміття зміщуватиметься все далі й далі, поки в березні вона не зірветься з орбіти і не відправиться у вільний політ.