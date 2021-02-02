Facebook и Twitter открывают свои данные для академических исследований

В компаниях заявили, что это делается для тех, кто заинтересован в изучении поведения пользователей и тенденций, связанных с онлайн-дискурсом

Facebook и Twitter открывают 1,3 миллиона политических и социальных рекламных кампаний за три месяца 2020 года со всеми таргетингами. Делается это с целью исследовать влияние соцсетей, а именно онлайн-дискурсов, на выбор людей, изменение их поведения и тенденций в общем. Об этом сообщили представители самих компаний.

Однако исследовать смогут не все, для этого придется отправить заявку, подтверждающую, что доступ нужен для академического исследования, и представлять одобренный университет. Независимым исследователям или журналистам доступ предоставляться не будет. Также для исследования не будут доступны данные из приостановленных, или заблокированных аккаунтов. Так что, например, твиты 45-го президента США Дональда Трампа, забаненного после выборов, доступны не будут.

Twitter заявил, что больше не будет требовать, чтобы исследователи платили за премиум-доступ или доступ для корпоративных разработчиков, и вместо этого сделает "полную историю публичного обсуждения"- то, что компания называет своей конечной точкой поиска с полным архивом.

Это изменение является частью постоянных усилий компании по улучшению Twitter API, набора инструментов, которые она предоставляет тем, кто не работает в компании, для создания чего-либо на основе Twitter или использования его массива данных для исследований. Прошлым летом Twitter запустил свой новый и улучшенный API, чтобы исправить положение с сообществами разработчиков и исследователей, которые на протяжении многих лет часто оказывались в ситуации, когда не могли найти нужную информацию. Эти спорные отношения начались еще в 2012 году, когда Twitter решил отрезать ключевым разработчикам доступ к платформе, чтобы сохранить более строгий контроль над тем, какие данные они позволяют использовать потенциальным конкурентам.

В компании признавали, что их платформа не всегда обеспечивает исследователям легкий доступ к нужным данным.

"Многим приходилось полагаться на собственную изобретательность, чтобы найти нужную информацию. Несмотря на это, уже более десяти лет академические исследователи используют данные Twitter для открытий и инноваций, которые помогают сделать мир лучше", — написали представители компании Адам Торнс и Линн Трухильо в опубликованном сегодня сообщении в блоге.

Торнес и Трухильо указали, что компания прилагает все усилия, чтобы убедить исследователей, что она хочет им помочь, особенно сейчас, когда дискурс в социальных сетях стал важным для понимания, каким образом в Сети распространяется дезинформация, как происходило вмешательство в выборы в США и прочие важные аспекты.

Твиттер не только открывает свой публичный архив, но и предоставляет утвержденным кандидатам ежемесячный массив информации в 10 миллионов твитов, что в 20 раз выше, чем то, что было доступно в стандартной бесплатной версии ранее. Это позволит провести более точную фильтрацию, чтобы помочь исследователям точно определять твиты и другие данные, относящиеся к тому, что они изучают, и "новые технические и методологические руководства", чтобы помочь исследователям найти то, что они ищут, и лучше использовать это в исследованиях.

В компании Facebook пообещали, что исследователи впервые получат доступ к целевой информации через платформу Facebook Open Research & Transparency (FORT). По словам Сары Кларк Шифф, менеджера по продукту, эта платформа была создана, чтобы позволить академическим исследователям изучать влияние продуктов Facebook на выборы. Этот пакет данных включает рекламу, которая показывалась в течение трехмесячного периода до дня выборов, с 3 августа по 3 ноября 2020 года.

"Делая критерии таргетинга, такие как местоположение и интересы, выбранные рекламодателями, освещающими социальные проблемы, предвыборную или политическую рекламу, доступными для анализа и отчетности, мы надеемся помочь людям лучше понять методы, используемые для охвата потенциальных избирателей на Facebook. Мы осознаем, что понимание ландшафта политической рекламы в Интернете является ключом к защите выборов, и мы знаем, что не справимся в одиночку. Мы приветствуем возможность сотрудничать с академическим сообществом для дальнейшего понимания влияния цифровой рекламы на выборы в США в 2020 году. Чтобы получить доступ к FORT, исследователи должны подать заявку", — отмечает Шифф.

1 февраля данные счетчика расходов на выборы в США в 2020 году, доступные в настоящее время в библиотеке объявлений, будут перенесены на нашу страницу "Выборы", где информация останется доступной для загрузки. Это предлагает исследователям, ученым и другим людям узнать, сколько кандидаты в президенты, сенат и палаты представителей потратили на рекламу в 2020 году.